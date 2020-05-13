"Шегини" откроют: правительство разрешило работу еще одного пункта пропуска на границе

Кабинет Министров 13 мая разрешил открыть пешеходный пункт пропуска Шегини на границе с Польшей. Это произошло в связи с ослаблением карантина в Украине.

Глава МВД Арсен Аваков на заседании правительства подчеркнул, что сейчас возникла необходимость в открытии этого пункта пропуска. Об этом сообщает 24 канал.

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Постановление вступит в силу с момента опубликования. Отметим, что Урядовый курьер выходит в печать в четверг, 14 мая. Соответственно именно тогда вероятно будет открыт пункт пропуска "Шегини".

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