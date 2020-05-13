Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Дизайн Красота Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Афиша
more
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЕРХОВНАЯ РАДА

"Шегини" откроют: правительство разрешило работу еще одного пункта пропуска на границе

- Читати новину українською
Пункт пропуска Шегини на границе с Польшей откроют
Пункт пропуску Шегині

Кабинет Министров 13 мая разрешил открыть пешеходный пункт пропуска Шегини на границе с Польшей. Это произошло в связи с ослаблением карантина в Украине.

Глава МВД Арсен Аваков на заседании правительства подчеркнул, что сейчас возникла необходимость в открытии этого пункта пропуска. Об этом сообщает 24 канал.

Кстати Пункт пропуска в Раве-Русской заработал: на границе пустота

Постановление вступит в силу с момента опубликования. Отметим, что Урядовый курьер выходит в печать в четверг, 14 мая. Соответственно именно тогда вероятно будет открыт пункт пропуска "Шегини".

Новость дополняется

Автор: Эмал Наби
Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Госпогранслужба
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Новости о коронавирусе 13 мая: карантин продолжат и прогноз голода от ООН
сегодня , 14:54 Новости о коронавирусе 13 мая: карантин продолжат и прогноз голода от ООН
Вероніка Климська
Дефицит профессионального подхода к легализации игорного бизнеса
сегодня , 13:01 Дефицит профессионального подхода к легализации игорного бизнеса
На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков
сегодня , 09:25 На IPO выходит биотехкомпания ADC Therapeutics: обзор и финансовые прогнозы аналитиков