Українські огірки "під прикриттям" і штраф на мільярд: гучний скандал у мережі Biedronka

Штраф на півтора мільярда злотих – це майже 10 мільярдів гривень – загрожує популярній мережі супермаркетів Biedronka в Польщі. А винні у всьому українські огірки.

Величезний штраф може накласти на Biedronka польський антимонопольний орган UOKiK. Там вважають, що мережа видавала іноземні овочі та фрукти за польські, бо поляки краще купують вітчизняне. Про це написали у Money.pl.

До слова Польща відмовилася від карантину для сезонних працівників з України

Огірки-заробітчани

Мережа супермаркетів Biedronka видавала українські огірки за польські. А все для того, аби збільшити продажі. Міркували так:

У соцопитуваннях 73% поляків заявили, що прагнуть підтримувати національного виробника.

То чому б і не використати почуття патріотизму поляків на користь бізнесу?

Компанії Jeronimo Martins Polska (це власник мережі Biedronka) UOKiK висунув звинувачення "у порушенні інтересів споживачів шляхом введення їх в оману щодо краю походження овочів та фруктів".

"Огірковий" патріотизм

Керівник антимонопольного органу Томаш Хрустний пояснив, що для багатьох покупців інформація про країну походження продукту має вирішальне значення для здійснення вибору (за соцопитуваннями – це 76% поляків).

Хрустний назвав це "економічним патріотизмом".

Заради справедливості додамо, що "постраждали" не тільки українські огірки, а й нідерландська морква, французька капуста та інші продукти. Але найбільше постраждати може саме Biedronka – адже їй загрожує штраф у 1,5 мільярда.

Чому Biedronka загрожує такий великий штраф?49 супермаркетів мережі перевірили, порушення виявили у 64 партіях товарів, а це – майже 10% від загальної кількості.



Відповідно, керуючись цим та польськими законами, визначили й розмір штрафу: 1,5 мільярда злотих – це 10% річного обороту компанії.



Biedronka – це найбільша мережа супермаркетів роздрібної торгівлі у Польщі

Мережа Biedronka – це три тисячі магазинів у понад тисячі населених пунктів Польщі. За кількістю магазинів це найбільша мережа роздрібної торгівлі у країні.



До слова, там заперечують, що обманювали покупців, хоча й припускають, що десь якась помилка могла проскочити.