Днями у США на розгляд Сенату внесли законопроєкт про розширення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2". І нові обмеження є достатньо потужними, щоб остаточно зупинити реалізацію проєкту.

Сайт 24 каналу розповідає, що передбачає законопроєкт і для чого це США.

Що відомо про новий законопроєкт?

Новий санкційний законопроєкт "Про уточнення до Закону "Про захист європейської енергетичної безпеки" подали сенатори демократи і республіканці: Тед Круз, Джин Шагін, Джон Баррассо, за підтримки Тома Коттона і Рона Джонсона. Він є доповненням до Закону "Про захист європейської енергетичної безпеки" (PEESA – the Protecting Europe’s Energy Security Act) і має на меті розширити прийняті раніше санкції, які зазначені в підписаному Трампом оборонному бюджеті США на 2020 рік.

Деталі Санкції проти "Північного потоку-2" у США хочуть розширити, щоб Росія не змогла його добудувати

Тоді санкції були спрямовані проти суден, які вели роботи з укладання трубопроводу "Північного потоку-2". Та сприяли призупинці його будівництва – компанія Allseas, яка вела підводні роботи з прокладання труб, відмовилася від участі в проєкті.

Сенаторка Джин Шагін наголосила, що "Північний потік-2" "загрожує енергетичній незалежності України та Європи і дає Росії можливість експлуатувати наших союзників".

Про що йдеться в законопроєкті?

Як зазначив Тед Круз, законопроєкт передбачає "серйозні і негайні санкції" щодо всіх компаній, пов’язаних з наданням обладнання чи послуг для завершення роботи "Північного потоку-2".

"Нафтогаз" уже висловив подяку сенаторам, які представили законопроєкт. Тут же розповіли, що документ передбачає санкції проти:

компаній, залучених до будь-яких робіт з укладання труб, включно з підготовкою майданчика, облаштуванням траншеї, дослідженням дна, розміщенням щебню, згинанням, зварюванням, покриттям, опусканням труб та засипанням траншеї;

компаній, що надають послуги з аналізу страхових ризиків, страхування та перестрахування трубоукладальних суден;

компаній, що надають послуги або сприяють технологічній модернізації трубоукладальних суден, встановленню на них зварювального обладнання, їх дооснащенню або швартуванню;

компаній, що надають послуги тестування, перевірки або сертифікації, необхідні для роботи газопроводу "Північний потік-2" чи пов’язані з нею.

Наразі потрібно, щоб законопроєкт прийняли обидві палати Конгресу і підписав Дональд Трамп. Його ухвалення може остаточно зупинити реалізацію проєкту "Північний потік-2".\



Труба "Північного потоку-2" на території Німеччини / Фото Getty Images

Чому це добре для України?

Як раніше писав сайт 24 каналу, "Північний потік-2" відбере в України роль головного транзитера російського газу в Європу, таким чином створивши величезні загрози економіці нашої країни. Дипломат Олександр Хара зазначав основні моменти, чому Україна виграє від санкцій США проти "Північного потоку-2":

Стратегічний газогін через територію України стримує Росію від розгортання широкомасштабної війни: оскільки більша частина експорту енергоносіїв на Захід відбувається нашою територією, то це дестабілізувало б постачання газу європейцям.

Якщо "Північний потік-2" не завершать, Україна буде отримувати щорічно приблизно три мільярди доларів за транзит газу.

У разі виникнення проблем, це – важлива технічна можливість забезпечити Україну газом. У нас є підземні газові сховища, які дозволять, наприклад, у пікові періоди використовувати свій транзитний газ, а на Захід постачати із сховищ.

У перспективі, реалізація "Північного потоку-2" дуже прив'язує Німеччину до Росії. Фактично Кремль матиме ще більші важелі впливу на Європу та на Україну зокрема.

Тому для нас відсутність "Північного потоку-2" – це гроші та стратегічна безпека в цілому.

Для чого це США?

Як пише Financial Times, американські законодавці та високопосадовці неодноразово висловлювали занепокоєння, що "Північний потік-2" послаблює енергетичну безпеку Європи, збільшуючи залежність країн, таких як Німеччина, від нафти та газу Росії, а також – зменшуючи потік газу через Україну та позбавляючи доходів зокрема і Штати.

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Так, "Газпром" постачає майже 40% усього європейського газу. США ж просувають власний експорт скрапленого газу, як альтернативу.

Ще у липні 2017 року у Штатах був прийнятий закон "Про протидію супротивникам США за допомогою санкцій". І там уже містилися пункти про те, що мала б зробити американська влада, щоб унеможливити в тому числі побудову цього газогону. Тобто, як пояснював Олександр Хара, у Конгресі є такий собі "апетит" по відношенню до Росії – щоб "приструнити" її.

Ще один момент, чому ці санкції – вигідні для Вашингтона: Трамп сприймає ці проєкти передусім як конкурентні до експорту американських енергоносіїв.

За останні 5 років США стали великим постачальником енергоресурсів у світ в цілому і в Європу зокрема. Відповідно, вони зацікавлені у тому, щоб американський бізнес заробляв і на європейцях також,

– пояснив експерт.

Російські високопосадовці своєю чергою неодноразово заявляли, що жодні санкції не зірвуть проєкт "Північний потік-2". Міністр економіки Німеччини Петер Альтмайер розкритикував Вашингтон за "ескалацію загрози санкцій, які є екстериторіальними і, таким чином, суперечать міжнародному праву".

Що таке "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що зараз протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.



Газопровід справді був за кілька кроків від завершення. Однак санкції, введені США у грудні 2019 року, зупинили роботу над останньою його частиною. Зокрема, з проєкту вийшла швейцарська компанія Allseas, що займалася укладанням труб. Наразі проєкт готовий на 93%. 3 травня російське судно "Академік Черський", яке теоретично могло б завершити "Північний потік-2", прибуло у порт Балтійського моря.



Де розташовано газогін: карта​