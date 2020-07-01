Приспешник Путина Шредер запугивает ЕС из-за новых санкций США против "Северного потока-2"
США планируют ввести новые санкции против газопровода "Северный поток-2". Против этих санкций выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Он хороший друг президента России Владимира Путина и председатель совета директоров компании "Роснефть". А также является председателем наблюдательного совета компании Nord Stream 2, которая является оператором проекта газопровода "Северный поток-2".
Шредер считает, что новые санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" свидетельствуют, что американцы разрывают трансатлантическое партнерство. Кроме того, это "атака на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы". Такое мнение Шредер выразил в своем заявлении во время публичного слушания Экономического комитета в немецком Бундестаге, пишет газета Handelsblatt.
Напомним Санкции против газопровода "Северный поток-2" включили в проект оборонного бюджета США
Чем Шредер пугает Европу
Шредер в своем заявлении он утверждает, что США накладывают санкции только на европейские компании, а не на российские.
"Более 120 компаний в секторах судостроения, машиностроения, окружающей среды и безопасности, которые работают или работали с "Северным потоком-2", непосредственно подвергаются воздействию. За каждой из этих компаний есть европейские рабочие места, которые находятся под угрозой", – убежден Шредер.
"Независимость" Шредера
На выступление в Бундестаг Шредера пригласил председатель экономического комитета Клаус Эрнст, который является представителем партии левых взглядов Die Linke. Шредер должен быть как эксперт на этом заседании. При этом немецкие издания отмечают, что Шредер не может таким быть, ведь является заинтересованной стороной. Он является председателем совета директоров "Северного потока 2" и недавно был переизбран на должность председателя наблюдательного совета российской нефтяной компании "Роснефть".