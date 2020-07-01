США планируют ввести новые санкции против газопровода "Северный поток-2". Против этих санкций выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Он хороший друг президента России Владимира Путина и председатель совета директоров компании "Роснефть". А также является председателем наблюдательного совета компании Nord Stream 2, которая является оператором проекта газопровода "Северный поток-2".

Шредер считает, что новые санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" свидетельствуют, что американцы разрывают трансатлантическое партнерство. Кроме того, это "атака на европейскую экономику, недопустимое посягательство на суверенитет ЕС и энергетическую безопасность Западной Европы". Такое мнение Шредер выразил в своем заявлении во время публичного слушания Экономического комитета в немецком Бундестаге, пишет газета Handelsblatt.

Напомним Санкции против газопровода "Северный поток-2" включили в проект оборонного бюджета США

Чем Шредер пугает Европу

Шредер в своем заявлении он утверждает, что США накладывают санкции только на европейские компании, а не на российские.

"Более 120 компаний в секторах судостроения, машиностроения, окружающей среды и безопасности, которые работают или работали с "Северным потоком-2", непосредственно подвергаются воздействию. За каждой из этих компаний есть европейские рабочие места, которые находятся под угрозой", – убежден Шредер.

Важно! На самом деле США ввели санкции против "Северного потока-2" в конце 2019 года. Компании, строившие газопровод, отказались от продолжения работ на фоне санкций. В июне 2020 года сенаторы внесли законопроект о новых санкциях против строительства газопровода. Они предложили расширить ограничения на все суда, участвующие в работе, а также на тех, кто предоставляет страховые и портовые услуги. Другой законопроект был внесен в Палату представителей. Он, в отличие от документа сенаторов, не содержит санкций против европейских компаний, которые предоставляют услуги по тестированию, инспекции и сертификации трубопровода. Сенат и Палата представителей Конгресса представляют свои варианты оборонного бюджета. Затем они объединяются согласительной комиссией, после чего обе палаты голосуют за окончательный вариант, который направляется президенту на подпись.

"Независимость" Шредера

На выступление в Бундестаг Шредера пригласил председатель экономического комитета Клаус Эрнст, который является представителем партии левых взглядов Die Linke. Шредер должен быть как эксперт на этом заседании. При этом немецкие издания отмечают, что Шредер не может таким быть, ведь является заинтересованной стороной. Он является председателем совета директоров "Северного потока 2" и недавно был переизбран на должность председателя наблюдательного совета российской нефтяной компании "Роснефть".