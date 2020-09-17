Раніше німецька лабораторія виявила сліди "Новачка" на пляшці води, з якої пив Олексій Навальний. У пресслужбі опозиціонера розповіли, що воду політик взяв з готельного номера в Томську.

У Навального пояснили, звідки взялася звичайна пластикова пляшка з-під води, на якій потім виявили сліди "Новачка".

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Це пляшка з номера в томського готелю, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група,

– заявляють у команді опозиціонера.

Команда політика розповіла, що 20 серпня дехто з них полетів у Москву, інші – залишилися в Томську доробляти відео.

Після інциденту у літаку представники фонду боротьби з корупцією, засновником якого є Навальний, викликали адвоката, піднялися в номер, з якого виїхав опозиціонер. Там вони почали фіксувати, описувати і упаковувати все, що там знайшли. Зокрема, і пляшки готельної води.

Як усе відбувалося: дивіться відео



Через два тижні саме на пляшці з томського номера німецька лабораторія виявила сліди "Новачка". А потім ще три лабораторії підтвердили це.

У пресслужбі політика додали, що тепер розуміють: отруїли опозиціонера до того, як він покинув свій номер, щоб поїхати в аеропорт.

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