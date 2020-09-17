Сліди "Новачка" виявили на пляшці з готельного номера у Томську, – пресслужба Навального
Раніше німецька лабораторія виявила сліди "Новачка" на пляшці води, з якої пив Олексій Навальний. У пресслужбі опозиціонера розповіли, що воду політик взяв з готельного номера в Томську.
У Навального пояснили, звідки взялася звичайна пластикова пляшка з-під води, на якій потім виявили сліди "Новачка".
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Це пляшка з номера в томського готелю, де зупинявся сам Навальний і вся наша знімальна група,
– заявляють у команді опозиціонера.
Команда політика розповіла, що 20 серпня дехто з них полетів у Москву, інші – залишилися в Томську доробляти відео.
Після інциденту у літаку представники фонду боротьби з корупцією, засновником якого є Навальний, викликали адвоката, піднялися в номер, з якого виїхав опозиціонер. Там вони почали фіксувати, описувати і упаковувати все, що там знайшли. Зокрема, і пляшки готельної води.
Як усе відбувалося: дивіться відео
Через два тижні саме на пляшці з томського номера німецька лабораторія виявила сліди "Новачка". А потім ще три лабораторії підтвердили це.
У пресслужбі політика додали, що тепер розуміють: отруїли опозиціонера до того, як він покинув свій номер, щоб поїхати в аеропорт.
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Отруєння Олексія Навального: що треба знати
- 20 серпня російський опозиціонер летів з Томська до Москви, у літаку йому стало погано. Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували, він впав у кому.
- Російські медики заявляли, що не знайшли в аналізах Навального отрути. А причина такого стану, на їхню думку, була в порушеному обміні речовин.
- Згодом політика перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- Німецькі лікарі оголосили, що політика отруїли нервово-паралітичною речовиною групи "Новачок". Цю інформацію підтвердили й незалежні лабораторії Франції та Швеції.
- Навальний вийшов з коми та почав реагувати на оточення. А 14 вересня його відключили від апарату штучної вентиляції легень.