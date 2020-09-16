Європа починає розуміти поведінку Росії і готує "подарунок" Путіну
Отруєння Олексія Навального, російського опозиціонера, не залишиться поза увагою Європи. Чим пригрозила Росії глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн? Далі– матеріал мовою оригіналу.
Европа открыла глаза на действия России: что на кону?
"Тем, кто выступает за более тесные отношения с Россией, я хочу сказать, что отравление Алексея Навального при помощи химического вещества – это не разовый случай", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.
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Она напомнила о поведении РФ в ситуациях с Грузией, Украиной, отравлением Скрипаля в Солсбери. "И эта тенденция не меняется, и никакой газопровод не изменит этого", – отметила она. По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия предложит санкционный режим, подобный "акту Магнитского" в США.
Неужели до девочек начинает доходить (пусть и о-о-очень медленно), что хулигана Вовочку никак не переделать, ничем не вразумить, чтобы играл по правилам или хотя бы не бил стекла. Что никакие сладкие российские углеводородные плюшки из "Северного потока-2" для бюргеров не стоят того, чтобы и дальше потакать его выходкам, пока не измазал изнутри или вообще не подпалил весь европейский дом.
Посмотрим. Может снова ограничатся тем, что временно поставят Вовочку в угол.
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Ну, а тот, судя по комментам "валдайских" политологов, будет снова стучать по полу короткими ножками, угрожая, что, если его выставят за дверь, то он ее исцарапает, изрисует и подпалит снаружи. И продолжит лишь с новой силой мстительно гадить, заходя с черного входа. Но сами же виноваты. Распустили пацанчика.