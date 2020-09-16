Отруєння Олексія Навального, російського опозиціонера, не залишиться поза увагою Європи. Чим пригрозила Росії глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн? Далі– матеріал мовою оригіналу.

Европа открыла глаза на действия России: что на кону?

"Тем, кто выступает за более тесные отношения с Россией, я хочу сказать, что отравление Алексея Навального при помощи химического вещества – это не разовый случай", – заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте.

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Она напомнила о поведении РФ в ситуациях с Грузией, Украиной, отравлением Скрипаля в Солсбери. "И эта тенденция не меняется, и никакой газопровод не изменит этого", – отметила она. По словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия предложит санкционный режим, подобный "акту Магнитского" в США.

Неужели до девочек начинает доходить (пусть и о-о-очень медленно), что хулигана Вовочку никак не переделать, ничем не вразумить, чтобы играл по правилам или хотя бы не бил стекла. Что никакие сладкие российские углеводородные плюшки из "Северного потока-2" для бюргеров не стоят того, чтобы и дальше потакать его выходкам, пока не измазал изнутри или вообще не подпалил весь европейский дом.

Посмотрим. Может снова ограничатся тем, что временно поставят Вовочку в угол.

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Ну, а тот, судя по комментам "валдайских" политологов, будет снова стучать по полу короткими ножками, угрожая, что, если его выставят за дверь, то он ее исцарапает, изрисует и подпалит снаружи. И продолжит лишь с новой силой мстительно гадить, заходя с черного входа. Но сами же виноваты. Распустили пацанчика.