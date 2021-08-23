Таку заяву зробив німецький міністр з економічних питань та енергетики Петер Альтмаєр під час виступу на саміті Кримської платформи у Києві.
Важливо У Києві проходить саміт Кримської платформи: заяви учасників заходу
Він також засудив російську агресію та репресії проти кримських татар й етнічних українців.
Анексія Криму – це наруга над верховенством права. Ми не дозволимо перетворити Крим на сліпу пляму на мапі. Ми стоїмо разом з Україною, ми закликаємо до переговорів, ми закликаємо до відновлення міжнародного порядку,
– підкреслив німецький міністр.
За його словами, Німеччина не визнає і не визнаватиме незаконну анексію Криму Росією.
"Ми розуміємо, що анексія створила велику проблему в регіоні, саме тому ЄС запровадив санкції та неодноразово продовжував їх. І робитиме це доти, доки існують підстави для санкцій", – сказав Альтмаєр.
Він також пообіцяв, що Німеччина:
- продовжить тісну співпрацю з Україною у сфері енергетики,
- виступить за продовження транзиту газу після 2024 року.
У Києві стартував саміт Кримської платформи: дивіться відео
Саміт Кримської платформи: головне
- Кримська платформа – це міжнародний формат консультацій і координації партнерів для протидії загрозам окупації Росії Криму і повернення півострова під контроль України.
- У Києві 23 серпня розпочав роботу установчий саміт Кримської платформи, участь в якому взяли 46 країн і міжнародних організацій.
Пріоритетними напрямами роботи Кримської платформи є:
- консолідація міжнародної політики невизнання зміни статусу Криму;
- ефективність санкцій, їх посилення і перекриття шляхів обходу;
- захист прав людини та міжнародного гуманітарного права;
- гарантування безпеки в Азовсько-Чорноморському регіоні та за його межами;
- подолання екологічних та економічних наслідків окупації.