Такое заявление сделал немецкий министр по экономическим вопросам и энергетике Петер Альтмайер во время выступления на саммите Крымской платформы в Киеве.

Важно В Киеве проходит саммит Крымской платформы: заявления участников мероприятия

Он также осудил российскую агрессию и репрессии против крымских татар и этнических украинцев.

Аннексия Крыма – это надругательство над верховенством права. Мы не позволим превратить Крым в слепое пятно на карте. Мы стоим вместе с Украиной, мы призываем к переговорам, мы призываем к восстановлению международного порядка,

– подчеркнул немецкий министр.

По его словам, Германия не признает и не будет признавать незаконную аннексию Крыма Россией.

"Мы понимаем, что аннексия создала большую проблему в регионе, поэтому ЕС ввел санкции и неоднократно продлевал их. И будет делать это до тех пор, пока существуют основания для санкций", – сказал Альтмайер.

Он также пообещал, что Германия:

продолжит тесное сотрудничество с Украиной в сфере энергетики,

выступит за продление транзита газа после 2024 года.

В Киеве стартовал саммит Крымской платформы: смотрите видео

Саммит Крымской платформы: главное

Крымская платформа – это международный формат консультаций и координации партнеров для противодействия угрозам оккупации Россией Крыма и возвращения полуострова под контроль Украины.

партнеров для противодействия угрозам оккупации Россией Крыма и возвращения полуострова под контроль Украины. В Киеве 23 августа начал работу учредительный саммит Крымской платформы, участие в котором приняли 46 стран и международных организаций.

Приоритетные направления работы Крымской платформы: