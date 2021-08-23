Таку думку Мішель озвучив під час виступу на саміті Кримської платформи у Києві 23 серпня. Голова Європейської ради висловив позицію від усього ЄС.

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"Ми не визнаємо незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Ми продовжуватимемо нашу політику невизнання і виступатимемо проти будь-яких порушень міжнародного права", – зазначив Мішель.

ЄС допоможе Україні

За словами політичного діяча, головною метою ЄС станом на зараз є недопущення легітимізації незаконної анексії Криму. Європейці планують допомогти Україні подолати наслідки окупації півострова Росією.

Голова Євроради наголосив, що питання Криму має залишатися на порядку денному у міжнародній спільноті. Він закликав Росію зупинити свою діяльність на півострові, яка продовжує започатковану анексію.

"Мілітаризація регіону викликає занепокоєння. Ми маємо протидіяти намаганням Росії насильницьки інтегрувати Криму у свої кордони", – акцентував Мішель.

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