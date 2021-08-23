Таку думку Мішель озвучив під час виступу на саміті Кримської платформи у Києві 23 серпня. Голова Європейської ради висловив позицію від усього ЄС.
Актуально У Києві стартував саміт Кримської платформи: онлайн-трансляція
"Ми не визнаємо незаконну анексію Криму і Севастополя Росією. Ми продовжуватимемо нашу політику невизнання і виступатимемо проти будь-яких порушень міжнародного права", – зазначив Мішель.
ЄС допоможе Україні
За словами політичного діяча, головною метою ЄС станом на зараз є недопущення легітимізації незаконної анексії Криму. Європейці планують допомогти Україні подолати наслідки окупації півострова Росією.
Голова Євроради наголосив, що питання Криму має залишатися на порядку денному у міжнародній спільноті. Він закликав Росію зупинити свою діяльність на півострові, яка продовжує започатковану анексію.
"Мілітаризація регіону викликає занепокоєння. Ми маємо протидіяти намаганням Росії насильницьки інтегрувати Криму у свої кордони", – акцентував Мішель.
Кримська платформа в Україні: що відомо
- Президент Володимир Зеленський повідомив про створення Кримської платформи у вересні 2020 року. Вона має об'єднати міжнародні зусилля довкола проблеми незаконної анексії півострова Росією.
- Кримська платформа стартувала 23 серпня у столичному виставковому центрі "Парковий". Учасниками саміту стали представники із 46 країн та організацій.
- Головними темами стали: невизнання спроби окупації Криму, мілітаризація Чорноморського регіону, пошук шляхів реінтеграції Криму, відновлення прав кримськотатарського народу.