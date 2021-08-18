Всіх їх звинуватили в причетності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". Позицію ЄС оприлюднив речник зовнішньополітичної служби Петер Стано.
До теми Черговий доказ політичних репресії Росії, – реакція МЗС на справу "Хізб ут-Тахрір"
У ЄС засудили вироки кримським татарам
Він повідомив, що Євросоюз вважає нейприйнятними і незаконними рішення Південного окружного військового суду в Ростові-на-Дону.
"Ми закликаємо Росію забезпечити повне дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини та інших зобов'язань відповідно до міжнародного права в незаконно окупованому Криму", – наголосив Петер Стано.
Євросоюз вважає винесення вироку 4 кримським татарам військовим судом Росії незаконним і неприйнятним. Закликаємо Росію забезпечити повне дотримання міжнародних стандартів в галузі прав людини та інших зобов'язань відповідно до міжнародного права в незаконно окупованому Криму.
Справа "Хізб ут-Тахрір": що відомо
- У 2003 році Росія визнала міжнародну ісламські політичну партію "Хізб ут-Тахрір" терористичною. Попри це, в багатьох країнах Європи й світу вона діє без жодних обмежень.
- Після окупації Криму російські спецслужби проводять так зване "розслідування" щодо діяльності організації на півострові.
- Зокрема 17 серпня, близько 4 ранку, окупанти увірвалися до будинків кримськотатарських активістів. Вони провели обшуки в помешканнях, внаслідок чого затримали 5 людей.
- Трьом з них вже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою до жовтня 2021 року.