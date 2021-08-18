Всех их обвинили в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Позицию ЕС обнародовал представитель внешнеполитической службы Петер Стано.

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В ЕС осудили приговоры крымским татарам

Он сообщил, что Евросоюз считает неприемлемыми и незаконными решения Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

"Мы призываем Россию обеспечить соблюдение международных стандартов в области прав человека и других обязательств в соответствии с международным правом в незаконно оккупированном Крыму", – отметил Петер Стано.

Текст публикации Петера Стано

Евросоюз считает вынесение приговора 4 крымским татарам военным судом России незаконным и неприемлемым. Призываем Россию обеспечить соблюдение международных стандартов в области прав человека и других обязательств в соответствии с международным правом в незаконно оккупированном Крыму.

Дело "Хизб ут-Тахрир": что известно

  • В 2003 году Россия признала международную исламскую политическую партии "Хизб ут-Тахрир" террористической. Несмотря на это, во многих странах Европы и мира она действует без ограничений.
  • После оккупации Крыма российские спецслужбы проводят так называемое "расследование" касательно деятельности организации на полуострове.
  • В частности 17 августа, около 4 утра, оккупанты ворвались в дома крымскотатарских активистов. Они провели обыски в помещениях, вследствие чего задержали 5 человек.
  • Трем из них уже избрали меры пресечения в виде содержания под стражей до октября 2021 года.