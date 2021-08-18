Всех их обвинили в причастности к запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир". Позицию ЕС обнародовал представитель внешнеполитической службы Петер Стано.

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В ЕС осудили приговоры крымским татарам

Он сообщил, что Евросоюз считает неприемлемыми и незаконными решения Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

"Мы призываем Россию обеспечить соблюдение международных стандартов в области прав человека и других обязательств в соответствии с международным правом в незаконно оккупированном Крыму", – отметил Петер Стано.

Обратите внимание! В России осудили четырех крымских татар, участников так называемой "алуштинской группы". В общем четверо мужчин получили приговоры на 61 год за решеткой. Ленур Халилов и Руслан Месутов получили по 18 лет, Руслан Нагаев – 13 лет, Эльдар Кантемиров – 12 лет.

Текст публикации Петера Стано

Евросоюз считает вынесение приговора 4 крымским татарам военным судом России незаконным и неприемлемым. Призываем Россию обеспечить соблюдение международных стандартов в области прав человека и других обязательств в соответствии с международным правом в незаконно оккупированном Крыму.

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