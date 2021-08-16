Всего четверо мужчин получили приговоры на 61 год за решеткой. О приговорах сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Между тем Лукашенко заявил, что готов признать оккупированный Крым российским: реакция Кремля

Решение по "делу Хизб ут-Тахрир"

Приговор в отношении крымских татар вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Им следствие приписало участие в так называемой "Алуштинской группе" по сфабрикованному уголовному делу.

Всех четверых мужчин задержали 10 июня 2019 года. Предыдущие "расследования" продолжались в течение двух лет.

Наши граждане получили максимальные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима:

Ленур Халилов – 18 лет,

Руслан Месутов – 18 лет,

Руслан Нагаев – 13 лет,

Эльдар Кантемиров - 12 лет.

Людмила Денисова отметила, что осуждает такое незаконное решение российского суда, которое является нарушением прав человека.

Осуществляя судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми гражданами Украины, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека,

– отметила Денисова.

Омбудсмен призывала международные организации обратить внимание на этот случай и повлиять на Россию, которая проводит незаконные задержания и судилища.

Что известно о "деле Хизб ут-Тахрир"? Это исламская политическая партия, которую в России признали террористической. Однако во многих странах мира она действует безо всяких ограничений. В причастности к этой партии оккупанты обвиняют 25 крымскотатарских общественных активистов, всех их арестовали. Крымским татарам вменяют стремление захватить власть и терроризм. 18 июля 2019 года Европейский парламент принял резолюцию, в которой призвал Россию освободить всех украинских политзаключенных, включая фигурантов этого уголовного дела. Источник: Википедия

Полный текст публикации Людмилы Денисовой

61 год колонии строгого режима на четверых! Такой незаконный приговор вынес Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону в отношении участников так называемой "Алуштинской группы" по сфабрикованному уголовному делу "Хизб ут-Тахрир".

Российские прокуроры добились незаконного заключения крымских татар за преступление, которое они не совершали. Наши граждане получили максимальные сроки отбывания наказания в колонии строгого режима: Ленур Халилов – 18 лет, Руслан Месутов – 18 лет, Руслан Нагаев – 13 лет, Эльдар Кантеміров – 12 лет.

Также, согласно судебному постановлению, все они в течение первых двух лет будут находиться в тюрьме, а после отбывания наказания Ленур Халилов и Руслан Месутов будут ограничены в свободе передвижения и свободном выборе места жительства в течение полутора лет, а Руслан Нагаев и Эльдар Кантемиров – в течение года.

Предварительное следствие и суды над крымскими татарами, которые были задержаны 10 июня 2019 года, продолжались в течение двух лет.

Осуждаю принятое Южным окружным военным судом незаконное решение в отношении наших сограждан.

Осуществляя судилища над крымскими татарами и другими незаконно удерживаемыми гражданами Украины, страна-оккупант РФ нарушает нормы международного права, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и Всеобщую декларацию прав человека.

Призываю представителей международных миссий, правозащитных организаций и дипломатического корпуса заставить РФ прекратить безосновательные задержания и судилища над незаконно заключенными гражданами Украины и вернуть их на Родину.