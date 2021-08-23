Об этом сказал заместитель генерального секретаря НАТО Мирче Джоанэ во время выступления на саммите Крымской платформы в Киеве. Поддержку Киеву выразили лидеры блока еще в июне на встрече.
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"Мы также подтверждаем решение Бухарестского саммита. Украина и Грузия станут членами НАТО", – заверил Джоанэ.
Неуклонная поддержка Украине
Заместитель генсека НАТО напомнил, в июле проходил саммит лидеров стран-членов НАТО. Тогда в очередной раз подтвердили то, что Украину поддерживают. В то же время признают незаконные действия России.
"Мы призываем Россию прекратить нарушение прав всех украинцев, в том числе и крымских татар", – подчеркнул Джоанэ.
Он подытожил, что никогда не признает аннексию Крыма.
Крымская платформа: громкие заявления
- Владимир Зеленский пригласил Россию к участию в Крымские платформы, чтобы "приобщиться к деоккупации Крыма".
- Министр энергетики США заверила, что она с коллегами хочет "поставить Россию на место".
- Председатель Евросовета Шарль Мишель заверил, что ЕС никогда не признает незаконную аннексию Крыма Россией. Он призвал Кремль остановить насильственную интеграцию полуострова.