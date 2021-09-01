США поддерживают усилия Украины

Журналисты поинтересовались у представителя Белого дома, видят ли американцы прогресс в борьбе Украины с коррупцией. Это произошло накануне встречи президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.

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В Белом доме напомнили о коммюнике саммита НАТО в июне 2021 года. В нем США и их союзники подтвердили позицию по поддержке стремления Украины вступить в НАТО.

Частью сообщения по этому поводу является необходимость для правительства Украины продолжать реализацию глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ. Они изложены в его годовой национальной программе,

– подчеркнули в Белом доме.

Там добавили, что ожидают, что президенты обсудят эту тему во время встречи 1 сентября.

В то же время в Белом доме похвалили реформы в секторе обороны Украины: "Киев продолжает обеспечивать прогресс в своем секторе государственного управления. И США и в дальнейшем выступают в поддержку постоянных усилий Украины в реформах во всех этих секторах".

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