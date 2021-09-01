США поддерживают усилия Украины
Журналисты поинтересовались у представителя Белого дома, видят ли американцы прогресс в борьбе Украины с коррупцией. Это произошло накануне встречи президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского.
К теме Самый прогрессивный документ в Раде, – в "Слуге народа" сказали, когда примут закон об СБУ
В Белом доме напомнили о коммюнике саммита НАТО в июне 2021 года. В нем США и их союзники подтвердили позицию по поддержке стремления Украины вступить в НАТО.
Частью сообщения по этому поводу является необходимость для правительства Украины продолжать реализацию глубоких, всеобъемлющих и своевременных реформ. Они изложены в его годовой национальной программе,
– подчеркнули в Белом доме.
Там добавили, что ожидают, что президенты обсудят эту тему во время встречи 1 сентября.
В то же время в Белом доме похвалили реформы в секторе обороны Украины: "Киев продолжает обеспечивать прогресс в своем секторе государственного управления. И США и в дальнейшем выступают в поддержку постоянных усилий Украины в реформах во всех этих секторах".
Путь Украины в НАТО: последние новости
- Заместитель генсека НАТО Мирче Джоанэ на Крымской платформе заявил, что Украина и Грузия станут членами альянса. В тот же день президент Латвии Эгилс Левитс пообещал Зеленскому содействовать на пути к членству в НАТО,
- 27 августа президент утвердил решение СНБО о стратегии внешнеполитической деятельности страны. Согласно ей, Украина берет курс на обретение полного членства в ЕС и НАТО.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что после запуска российского газопровода "Северный поток-2" Украину должны принять в НАТО.