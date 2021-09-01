Этот документ – очень важный для Украины на пути к членству в Организации Североатлантического договора. Такое мнение в программе "Первые лица "с Еленой Трибушной на 24 канале высказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

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Закон примут уже осенью

По ее словам, закон планируют принять уже осенью 2021 года. Документ очень объемный и имеет 2,5 тысячи правок.

Это наиболее прогрессивный документ, который мог появиться в Верховной Раде,

– подчеркнула Кравчук.

Она отметила, что возможен переходный период, особенно для следствия, относительно вызовов национальной безопасности. Но его будут обсуждать с международными партнерами.

Отметим! По мнению консультанта комитета Верховной Рады по национальной безопасности Ивана Ступака, Служба безопасности Украины не заинтересована соответствующей реформой. Депутат "Голоса" Александра Устинова считает, что профильный комитет саботирует реформу.

Кравчук: Верховная Рада на пределе своих возможностей

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" отметила, что были ожидания, что закон примут еще до каникул. "Но Верховная Рада работает на пределе своих возможностей, несмотря на поправочный спам, почти до любого важного законопроекта", – отметила нардеп.

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