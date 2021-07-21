Об этом в эфире 24 канала рассказал консультант комитета Верховной Рады по национальной безопасности Иван Ступак. Закон об СБУ могут принять примерно осенью 2021 года.
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По убеждению СБУ, по словам Ивана Ступака, новым законопроектом нарушаются фундаментальные основы национальной безопасности, из-за чего Украина будет долго не защищена, особенно в условиях военной агрессии России.
По его мнению, позиция правоохранительного органа такая: "Сейчас вы реформирует СБУ, а некое переходное время – а оно будет в любом случае год или два — Украина будет беззащитна".
Поэтому Служба безопасности всячески пытается затянуть этот процесс или исправить существующий законопроект в свою пользу, по своему убеждениу – так, как они считают нужным,
– заметил консультант комитета парламента.
Сколько может длиться процесс принятия закона
У народных депутатов, по словам Ступака, были оптимистичные наработки – что до конца сессии, за июнь, в частности, соответствующий законопроект будет принят. Однако количество представленных поправок чрезвычайно велико.
Ориентировочно за сентябрь – октябрь этот законопроект будет принят,
– считает Иван Ступак.
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Консультант комитета ВР о реформировании Службы безопасности: смотрите видео
Реформирование СБУ: кратко
- В 2018 году в ЕС заявили, что без реформы СБУ в Украине не будет продвижения ни в Европейский союз, ни в НАТО. Документ готовили более года.
- Международная совещательная группа, в состав которой входят представители Евросоюза, НАТО и США, положительно оценила документ и призвала Верховную Раду "без промедления" принять законопроект об СБУ.
- 8 июля 2021 года члены профильного комитета рассмотрели законопроект о реформе Службы безопасности. Поэтому его рекомендовали к решающему рассмотрению.