В "Слуге народа" заявили, что реформа Службы безопасности находится на финишной прямой. Изменения в СБУ нужны для вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Народный депутат от провластной фракции Марьяна Безуглая обнародовала документ в сети и отметила, что его продемонстрировали в таком формате "по определенным причинам".

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Нардеп отметила, что в документе есть еще неточности, он "нуждается в техническом усовершенствовании, но сейчас речь о содержании".

Вопрос борьбы с организованной преступностью в рамках контрразведывательного обеспечения еще прорабатывается. Перерасчет пенсий не предвидится, это техническая ошибка и сейчас выясняем, как там оказалась,

– написала "слуга народа".

В то же время Марьяна Безуглая отметила, что приняла решение опубликовать законопроект для украинского общества еще до рассмотрения в комитете.

По ее словам, она сделала это, чтобы дать возможность ознакомиться с пакетом изменений, которые ждут СБУ до окончательных решений парламента.

У всех желающих – неделя с 17 по 23 мая 2021 года, чтобы связаться со мной и указать на риски, если такие найдете, или прокомментировать проект в целом,

– добавила нардеп и призвала к коммуникации.

Обратите внимание! Нардеп Александр Корниенко во время согласительного совета 17 мая предположил, что законопроект о СБУ могут принять во втором чтении до конца пятой сессии Рады.