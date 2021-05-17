Сокращение работников, но повышение зарплат: в Раде показали законопроект о реформе СБУ
В "Слуге народа" заявили, что реформа Службы безопасности находится на финишной прямой. Изменения в СБУ нужны для вступления Украины в Евросоюз и НАТО.
Источник:Марьяна Безуглая в фейсбуке
Народный депутат от провластной фракции Марьяна Безуглая обнародовала документ в сети и отметила, что его продемонстрировали в таком формате "по определенным причинам".
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Нардеп отметила, что в документе есть еще неточности, он "нуждается в техническом усовершенствовании, но сейчас речь о содержании".
Вопрос борьбы с организованной преступностью в рамках контрразведывательного обеспечения еще прорабатывается. Перерасчет пенсий не предвидится, это техническая ошибка и сейчас выясняем, как там оказалась,
– написала "слуга народа".
В то же время Марьяна Безуглая отметила, что приняла решение опубликовать законопроект для украинского общества еще до рассмотрения в комитете.
По ее словам, она сделала это, чтобы дать возможность ознакомиться с пакетом изменений, которые ждут СБУ до окончательных решений парламента.
У всех желающих – неделя с 17 по 23 мая 2021 года, чтобы связаться со мной и указать на риски, если такие найдете, или прокомментировать проект в целом,
– добавила нардеп и призвала к коммуникации.
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