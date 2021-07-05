Такое мнение выразила нардеп от фракции "Голос" Александра Устинова. По ее словам, все поправки были поданы еще в феврале.
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"Все больше это похоже на саботаж, а не работу над реформой СБУ и законопроектом. Прошло почти пол года. Лучшее, что смогли – сделать таблицу со всеми правками", – рассказала Устинова.
Кто против реформы СБУ
Устинова заявила, что часть нардепов хочет, чтобы законопроект вообще не рассматривали в зале. Они хотят оставить СБУ, которая за 30 лет ни разу не реформировалась, в том же состоянии.
В то же время есть вторая часть депутатов, которые хотят дать расширенные полномочия, повысить зарплаты и назвать это реформой,
– объяснила нардеп.
Похожая реформа, как отметила Устинова, происходила в Министерстве внутренних дел. "Нам рассказывали, что будет реформа полиции, а на самом деле весь криминальный блок, который был основой, вообще не реформировали", – добавила она.
Устинова: Не реформа, а существенный обман
Законопроект требует правок. Если его примут таким, какой он есть сейчас – это будет нарушение тех требований, которые брала на себя Украина перед международными партнерами.
Этот законопроект не будет реформой СБУ, а существенным обманом. Я не думаю, что международные партнеры будут поддерживать это,
– заверила Устинова.
Нардеп назвала 2 группы людей, которые заинтересованы в затягивании реформы:
- работники СБУ, ведь их устраивает тот статус, который есть сейчас;
- пророссийские силы – им нужна слабая СБУ, которая дальше будет заниматься кошмарением бизнеса, а не борьбой с Россией.
Устинова о затягивании реформы СБУ: смотрите видео
Реформа СБУ: кратко
- О реформировании ведомства заявили еще в 2020 году.
- Согласно законопроекту, хотят разграничения функции между службой и другими правоохранительными органами. В частности, один из пунктов – лишить СБУ функции досудебного следствия.
- Зато ведомство будет заниматься защитой критической инфраструктуры и расследованиями преступлений против нацбезопасности.