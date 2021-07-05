Таку думку висловила нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова. За її словами, всі поправки були подані ще у лютому.
До теми Скорочення працівників, але підвищення зарплат: у Раді показали законопроєкт про реформу СБУ
"Все більше це схоже на саботаж, а не роботу над реформою СБУ і законопроєктом. Пройшло майже пів року. Найкраще, на що спромоглися – зробити таблицю з усіма правками", – розповіла Устінова.
Хто проти реформи СБУ
Устінова заявила, що частина нардепів хоче, щоб законопроєкт взагалі не розглядали в залі. Вони хочуть залишити СБУ, яка за 30 років жодного разу не реформувалася, у тому ж стані.
Водночас є друга частина депутатів, які хочуть дати розширені повноваження, підвищити зарплати і назвати це реформою,
– пояснила нардепка.
Схожа реформа, як зазначила Устінова, відбувалась у Міністерстві внутрішніх справ. "Нам розказували, що буде реформа поліції, а насправді весь кримінальний блок, який був основою, взагалі не реформували", – додала вона.
Устінова: Не реформа, а суттєвий обман
Законопроєкт потребує правок. Якщо його ухвалять таким, який він є зараз – це буде порушення тих вимог, які брала на себе Україна перед міжнародними партнерами.
Цей законопроєкт не буде реформою СБУ, а суттєвим обманом. Я не думаю, що міжнародні партнери підтримуватимуть це,
– запевнила Устінова.
Нардепка назвала 2 групи людей, які зацікавлені у затягуванні реформи:
- працівники СБУ, адже їх влаштовує той статус, який є зараз;
- проросійські сили – їм потрібна слабка СБУ, яка далі займатиметься кошмаренням бізнесу, а не боротьбою з Росією.
Устінова про затягування реформи СБУ: дивіться відео
Реформа СБУ: коротко
- Про реформування відомства заявили ще у 2020 році.
- Згідно з законопроєктом, хочуть розмежування функції між службою та іншими правоохоронними органами. Зокрема, один з пунктів – позбавити СБУ функції досудового слідства.
- Натомість відомство займатиметься захистом критичної інфраструктури та розслідуваннями злочинів проти нацбезпеки.