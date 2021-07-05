Таку думку висловила нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова. За її словами, всі поправки були подані ще у лютому.

До теми Скорочення працівників, але підвищення зарплат: у Раді показали законопроєкт про реформу СБУ

"Все більше це схоже на саботаж, а не роботу над реформою СБУ і законопроєктом. Пройшло майже пів року. Найкраще, на що спромоглися – зробити таблицю з усіма правками", – розповіла Устінова.

Хто проти реформи СБУ

Устінова заявила, що частина нардепів хоче, щоб законопроєкт взагалі не розглядали в залі. Вони хочуть залишити СБУ, яка за 30 років жодного разу не реформувалася, у тому ж стані.

Водночас є друга частина депутатів, які хочуть дати розширені повноваження, підвищити зарплати і назвати це реформою,

– пояснила нардепка.

Схожа реформа, як зазначила Устінова, відбувалась у Міністерстві внутрішніх справ. "Нам розказували, що буде реформа поліції, а насправді весь кримінальний блок, який був основою, взагалі не реформували", – додала вона.

Устінова: Не реформа, а суттєвий обман

Законопроєкт потребує правок. Якщо його ухвалять таким, який він є зараз – це буде порушення тих вимог, які брала на себе Україна перед міжнародними партнерами.

Цей законопроєкт не буде реформою СБУ, а суттєвим обманом. Я не думаю, що міжнародні партнери підтримуватимуть це,

– запевнила Устінова.

Нардепка назвала 2 групи людей, які зацікавлені у затягуванні реформи:

працівники СБУ , адже їх влаштовує той статус, який є зараз;

, адже їх влаштовує той статус, який є зараз; проросійські сили – їм потрібна слабка СБУ, яка далі займатиметься кошмаренням бізнесу, а не боротьбою з Росією.

Устінова про затягування реформи СБУ: дивіться відео

Реформа СБУ: коротко