Поэтому члены комитета рекомендовали законопроект к решающему рассмотрению. Об этом сообщила председатель подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО, нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.

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Что изменится в деятельности СБУ

Марьяна Безуглая в своей заметке отметила изменения по статьям Уголовного кодекса, которые планируют рассмотреть.

Так, например, с 1 января 2025 года СБУ прекращает осуществлять функцию досудебного расследования уголовных правонарушений. Ряд статей будет под юрисдикцией СБУ до 1 июля 2022 года, другая – до 1 января 2025 года.

Так, например, следствие по делу по статье 112 о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля в ведомстве будет оставаться до лета 2022 года, в дальнейшем такие дела будут передавать другим органам.

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.

Напомним! Законопроект №3196 "О Службе безопасности Украины" относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины "внес на рассмотрение парламента Владимир Зеленский. В первом чтении его приняли 28 января 2021 года.

Главное в реформе СБУ