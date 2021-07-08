Поэтому члены комитета рекомендовали законопроект к решающему рассмотрению. Об этом сообщила председатель подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО, нардепот "Слуги народа" Марьяна Безуглая. Между тем Меняют до неузнаваемости: закон об олигархах могут "утопить" в правках Что изменится в деятельности СБУ Марьяна Безуглая в своей заметке отметила изменения по статьям Уголовного кодекса, которые планируют рассмотреть. Так, например, с 1 января 2025 года СБУ прекращает осуществлять функцию досудебного расследования уголовных правонарушений. Ряд статей будет под юрисдикцией СБУ до 1 июля 2022 года, другая – до 1 января 2025 года. Так, например, следствие по делу по статье 112 о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля в ведомстве будетоставаться до лета 2022 года, в дальнейшем такие дела будут передавать другим органам. С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте Верховной Рады. Напомним! Законопроект №3196 "О Службе безопасности Украины" относительно совершенствования организационно-правовых основ деятельности Службы безопасности Украины "внес на рассмотрение парламента Владимир Зеленский. В первом чтении его приняли 28 января 2021 года. Главное в реформе СБУ О необходимости реформы СБУ говорят еще с 2016 года: это нужно для того, чтобы Украина вступила в Европейский Союз и НАТО. Законопроект нужен для повышения институциональной способности СБУ по обеспечению государственной безопасности. По новому закону Служба безопасности Украины будет осуществлять деятельность только по 5 направлениям (контрразведка, управление рисками, оперативно-розыскные действия, охрана гостайны, производства, что касаются госбезопасности). Возложить на СБУ выполнение других функций можно только законом. Реформа предусматривает плавное сокращение и демилитаризацию Службы. Численность сотрудников планируется уменьшить с 27 до 15 тысячв 2027 году.