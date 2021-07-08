  • Про необхідність реформи СБУ говорять ще від 2016 року: це потрібно для того, Україна вступила до Європейського Союзу та НАТО.
  • Законопроєкт потрібний для підвищення інституційної спроможності СБУ із забезпечення державної безпеки.
  • За новим законом Служба безпеки України здійснюватиме діяльність лише за 5 напрямками (контррозвідка, управління ризиками, оперативно-розшукові дії, охорона держтаємниці, провадження, що стосується держбезпеки).
  • Покласти на СБУ виконання інших функції можна лише законом.
  • Реформа передбачає плавне скорочення і демілітаризацію Служби. Чисельність співробітників планується зменшити з 27 до 15 тисяч у 2027 році.