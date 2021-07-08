Про необхідність реформи СБУ говорять ще від 2016 року: це потрібно для того, Україна вступила до Європейського Союзу та НАТО.
Законопроєкт потрібний для підвищення інституційної спроможності СБУ із забезпечення державної безпеки.
За новим законом Служба безпеки України здійснюватиме діяльність лише за 5 напрямками (контррозвідка, управління ризиками, оперативно-розшукові дії, охорона держтаємниці, провадження, що стосується держбезпеки).
Покласти на СБУ виконання інших функції можна лише законом.
Реформа передбачає плавне скорочення і демілітаризацію Служби. Чисельність співробітників планується зменшити з 27 до 15 тисяч у 2027 році.
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