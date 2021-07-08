Відтак члени комітету рекомендували законопроєкт до вирішального розгляду. Про це повідомила голова підкомітету запровадження цінностей і стандартів НАТО, нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла.

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Що зміниться у діяльності СБУ

Мар'яна Безугла у своєму дописі зазначила зміни щодо статей Кримінального кодексу, які планують розглянути.

Так, наприклад, з 1 січня 2025 року СБУ припиняє здійснювати функцію досудового розслідування кримінальних правопорушень. Низка статей буде під юрисдикцією СБУ до 1 липня 2022 року, інша – до 1 січня 2025 року.

Так, наприклад, слідство у справі за статтею 112 про посягання на життя державного чи громадського діяча у відомства залишатиметься до літа 2022 року, надалі такі справи передаватимуть іншим органам.

Із повним текстом документу можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо! Законопроєкт №3196 "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових засад діяльності Служби безпеки України" вніс на розгляд парламенту Володимир Зеленський. У першому читанні його схвалили 28 січня 2021 року.

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