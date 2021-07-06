Секретарь Совета национальной безопасности Алексей Данилов сказал, что не считает позорным, если человек является олигархом. Единственным требованием является то, что все должны знать, кто этот человек.

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Согласно закону, олигархом является человек, который отвечает следующим критериям:

участвует в политической жизни – на высокой должности или во главе политической партии;

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициаром монополии;

владеет активами более чем 1 миллион прожиточных минимумов (это 2,227 миллиарда гривен).

Если бизнесмен соответствует 3 с 4 пунктов, то его можно назвать олигархом. Соответствующее представление готовит правительство или член СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины. Это может делать и Антимонопольный комитет. Далее решение за СНБО, которое указом закрепляет президент.

Правки Разумкова

Если же так называемых "больших инвесторов" объявят олигархами, то по нынешнему проекту они не смогут финансировать политические партии и участвовать в большой приватизации. Также каждого заставят подавать декларации, как госслужащих, а самих чиновников отчитываться о своих встречах с "официальными толстосумами". Реестры олигархов и встреч с ними будет вести СНБО. Впрочем, объяснять конкретный алгоритм не спешат, ведь есть время для поправок ко второму чтению.

"Правки буду подавать. Надеюсь, их поддержат. Что касается изменения органа, который должен принять решение о включении или исключении лиц в так называемый "реестр олигархов", то действительно считаю, что это не является зоной ответственности СНБО", – сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Украинцы не верят, что закон угрожает олигархам

"Сырым" законопроект не называет только Офис Президента и партия "Слуга народа". Даже 56% украинцев, по подсчетам Киевского международного института социологии, считают его нестрашным для олигархов. Зато лишь 20% полагают, что он может угрожать олигархату.

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Сама же Банковая не отрицает рамочность закона, но в эффективности не сомневается. Поскольку зарубежные бизнес-связи, заимствования и инвестиции будут мотивировать олигархов играть по правилам.

"Есть возможность формировать списки олигархов. Есть возможность публиковать эти списки и доносить нашу позицию к международному финансовому сообществу. Давление, которое будет извне, будет гораздо активнее", – подчеркнул советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

Эксперты критикуют методы

"Слуги народа" сами сейчас готовят поправки и к своему законопроекту, и последующие законопроекты, которые должны логично дополнить закон о статусе олигархов. Например, о лоббизме или реформировании Антимонопольного комитета. Эксперты единодушно одобряют идею деолигархизации, но ее реализацию часть из них считает популизмом.

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"Они говорят, что будут менять антимонопольное законодательство, но те изменения только ухудшают регулирование. Вместо того, чтобы сделать комплексную перезагрузку судебной власти, имеем только один маленький шаг. И тот, с большой вероятностью, может заблокировать Высший совет правосудия", – пояснил соучредитель Центра национальной устойчивости и развития Руслан Рябошапка.

Законопроект может утонуть в правках

Эксперты отмечают, что поддержка законопроекта в первом чтении ничего не значит. Поскольку дальше все будут рассматривать без спецпроцедуры.

Его завалят правками, предложениями, изменят до неузнаваемости. Законопроект будут заинтересованы завалить как олигархи и их влияния внутри, так и часть властной команды,

– отметил политолог Олег Саакян.

По мнению экспертов, такое заигрывание с законодательством и его инструментарием может позже ударить и по действующей властной команде, когда их сменят преемники и используют в свою пользу.

Как могут изменить закон об олигархах: смотрите сюжете 24 канала