У Зеленского есть план "Б" – "Я"
Алексей Данилов заявил, что в этом вопросе у главы государства "есть полный алфавит". Об этом секретарь Совета нацбезопасности сообщил в интервью Forbes Украина.
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У Владимира Зеленского есть не только план Б – у него полный алфавит. Если нужно, то мы и до буквы "Я" дойдем. Однако без законов двигаться не сможем,
– сказал он.
Алексей Данилов отметил, что нужны законы о лоббизме и антитрастовое законодательство, в которых будет прописано, под действие каких законов будут подпадать олигархи.
Есть история по каждому олигарху
Секретарь СНБО подчеркнул, что люди с состоянием годами писали под себя законы и влияли на государство. По его словам, нельзя допускать, чтобы это продолжалось.
- Он предположил, что после закона о деолигархизации в реестр можно не внести ни одной фамилии. Если эти люди откажутся от своих активов и вернут часть стране. Кое-кто уже начал добровольно отказываться от скважин.
У нас есть история по каждому олигарху и мы знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в перечень олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру,
– добавил Алексей Данилов.
Законопроект об олигархах
Документ создан для того, чтобы превратить олигархов в бизнесменов и не допустить их влияния на экономику Украины.
В реестр олигархов могут попасть те лица, которые соответствуют трем из четырех критериев:
- участвуют в политической жизни;
- имеют значительное влияние на СМИ;
- являются конечными владельцами субъекта хозяйствования с монопольным положением на украинском рынке;
- являются владельцами активов стоимостью более миллиона прожиточных минимумов трудоспособных лиц (сейчас это 2,27 миллиарда гривен).
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