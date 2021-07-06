Зеленський має план "Б" – "Я"

Олексій Данілов заявив, що у цьому питанні в глави держави "є повний алфавіт". Про це секретар Ради нацбезпеки повідомив в інтерв'ю Forbes Україна.

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У Володимира Зеленського є не тільки план Б – у нього повний алфавіт. Якщо потрібно, то ми й до букви "Я" дійдемо. Однак без законів рухатися не зможемо,

– сказав він.

Олексій Данілов зазначив, що потрібні закони про лобізм та антитрастове законодавство, в яких буде прописано, під дію яких законів підпадатимуть олігархи.

Є історія по кожному олігарху

Секретар РНБО наголосив, що люди зі статками роками писали під себе закони та впливали на державу. За його словами, не можна допускати, щоб це продовжувалося.

Він припустив, що після закону про деолігархізацію до реєстру можна не внести жодного прізвища. Якщо ці люди відмовляться від своїх активів та повернуть частину країні. Дехто вже почав добровільно відмовлятися від свердловин.

Ми маємо історію по кожному олігарху і знаємо, як вони заволоділи своїми активами. Вони повинні це зрозуміти та позбутися активів, щоб не потрапити до переліку олігархів. Якщо вони з'являться в реєстрі, це буде відомо всьому світу,

– додав Олексій Данілов.

Зверніть увагу! Під час засідання РНБО 15 квітня президент Володимир Зеленський ініціював створення законопроєкту про статус олігарха в Україні.

Законопроєкт про олігархів

Документ створений для того, щоб перетворити олігархів на бізнесменів і не допустити їхнього впливу на економіку України.

У реєстр олігархів можуть потрапити ті особи, які відповідають трьом з чотирьох критеріїв:

беруть участь у політичному житті;

мають значний вплив на ЗМІ;

є кінцевими власниками суб'єкта господарювання із монопольним становищем на українському ринку;

є власниками активів вартістю у понад мільйон прожиткових мінімумів працездатних осіб (нині це 2,27 мільярда гривень).

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