Про це в ефірі 24 каналу розповів консультант комітету Верховної Ради з національної безпеки Іван Ступак. Закон щодо СБУ можуть ухвалити приблизно восени 2021 року.

До теми Це схоже на саботаж, – Устінова про затягування реформи СБУ

На переконання СБУ, за словами Івана Ступака, новим законопроєктом порушуються фундаментальні основи національної безпеки, через що Україна буде довго не захищена, особливо в умовах військової агресії Росії.

На його думку, позиція правоохоронного органу така: "Зараз ви реформуєте СБУ, а певний перехідний час – а він буде у будь-якому випадку рік або два — Україна буде беззахисна".

Тому Служба безпеки всіляко намагається затягнути цей процес або виправити існуючий законопроєкт на свою користь, на своє переконання – так, як вони вважають за потрібне,

– зауважив консультант комітету парламенту.

Скільки може тривати процес ухвалення закону

У народних депутатів, за словами Ступака, були оптимістичні напрацювання – що до кінця сесії, за червень зокрема, відповідний законопроєкт буде ухвалений. Проте кількість поданих поправок надзвичайно велика.

Орієнтовно за вересень – жовтень цей законопроєкт буде ухвалено,

– вважає Іван Ступак.

Зверніть увагу Скорочення працівників, але підвищення зарплат: у Раді показали законопроєкт про реформу СБУ

Консультант комітету ВР про реформування Служби безпеки: дивіться відео

Реформування СБУ: коротко