Цей документ – дуже важливий для України на шляху до членства в Організації Північноатлантичного договору. Таку думку у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі висловила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Закон ухвалять вже восени

За її словами, закон планують ухвалити вже восени 2021 року. Документ – дуже об'ємний і має 2,5 тисячі правок.

Це найбільш прогресивний документ, який міг з'явитись у Верховній Раді,

– наголосила Кравчук.

Вона зауважила, що можливий перехідний період, особливо для слідства, щодо викликів національної безпеки. Але його обговорюватимуть із міжнародними партнерами.

Відзначимо! На думку консультанта комітету Верховної Ради з національної безпеки Івана Ступака, Служба безпеки України не зацікавлена відповідною реформою. Депутатка "Голосу" Олександра Устінова вважає, що профільний комітет саботує реформу.

Кравчук: Верховна Рада – на межі своїх можливостей

Заступниця голови фракції "Слуга народу наголосила, що були очікування, що закон ухвалять ще до канікул. "Але Верховна Рада працює на межі своїх можливостей, зважаючи на поправковий спам, майже до будь-якого важливого законопроєкту", – зауважила нардепка.

Повне інтерв'ю з Євгенією Кравчук: дивіться відео

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