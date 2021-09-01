Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила: офіційний Київ знає, що потрібно зробити, аби відповідати стандартам членства. Мовиться про низку реформ.

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Україна має право вирішити, чи варто їй вступати у НАТО. Вона знає що необхідно ухвалити, щоб відповідати стандартам членства,

– наголосила Псакі.

За словами речниці Білого дому, Україна має реалізувати реформи, направлені на встановлення верховенства закону, модернізацію сектору оборони та нарощування економічної міці.

Зауважте! У Штатах наголосили, що бачать прогрес на шляху України до НАТО. Мовиться про оборонний сектор. Зокрема, відзначили покращення сумісності ЗСУ з військами Альянсу.

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