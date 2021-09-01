Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила: официальный Киев знает, что нужно сделать, чтобы соответствовать стандартам членства. Речь идет о ряде реформ.

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Украина имеет право решить, стоит ли ей вступать в НАТО. Она знает что необходимо принять, чтобы соответствовать стандартам членства,

– отметила Псаки.

По словам пресс-секретаря Белого дома, Украина должна реализовать реформы, направленные на установление верховенства закона, модернизацию сектора обороны и наращивание экономической мощи.

Заметьте! В Штатах отметили, что видят прогресс на пути Украины и НАТО. Говорится об оборонном секторе. В частности, улучшение совместимости ВСУ с войсками Альянса.

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