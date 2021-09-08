Утримались 163 депутати, не голосували – 26, проти – 1. Після цього рішення позачергове засідання Ради закрили.

До теми "Політична диверсія": в уряді проти ініціативи просити статус основного союзника США поза НАТО

Що передбачає статус союзника США поза НАТО

Такий статус – це частина системи військово-політичних альянсів США. Відповідно до нього, напад на американських союзників – це напад на США.

Також Штати допомагають своїм союзникам в розбудові сил і засобів оборони.

Зверніть увагу! Парламент вже голосував за таке звернення. У березні 2017 року Верховна Рада підтримала звернення до Конгресу США із закликом укласти з Україною оборонну угоду і надати статус основного союзника поза НАТО. Проте статус наша держава так і не отримала.

Політики виступили проти звернення