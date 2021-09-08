Утримались 163 депутати, не голосували – 26, проти – 1. Після цього рішення позачергове засідання Ради закрили.
До теми "Політична диверсія": в уряді проти ініціативи просити статус основного союзника США поза НАТО
Що передбачає статус союзника США поза НАТО
Такий статус – це частина системи військово-політичних альянсів США. Відповідно до нього, напад на американських союзників – це напад на США.
Також Штати допомагають своїм союзникам в розбудові сил і засобів оборони.
Політики виступили проти звернення
- Перед засіданням в уряді виступили проти ініціативи. Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина назвала ініціативу "несвоєчасною" та "недоречною".
- У "Слузі народу" одразу заявили, що не будуть підтримувати.
- Пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова закликала нардепів не голосувати за звернення щодо статусу. За її словами, мета нашої держави – повноцінне членство.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що Україна буде основним союзником США в НАТО, а не поза ним. Він нагадав, що країни вже підписали у США нову угоду в сфері безпеки, яка амбітніша за цей статус.