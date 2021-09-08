Воздержались 163 депутата, не голосовали – 26, против – 1. После этого решения внеочередное заседание Рады закрыли.
К теме "Политическая диверсия" : в правительстве против статуса основного союзника США вне НАТО
Что предусматривает статус союзника США вне НАТО
Такой статус – это часть системы военно-политических альянсов США. Согласно ему, нападение на американских союзников – это нападение на США.
Также Штаты помогают своим союзникам в развитии сил и средств обороны.
Политики выступили против обращения
- Перед заседанием в правительстве выступили против инициативы. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина назвала инициативу "несвоевременной" и "неуместной".
- В "Слуге народа" тоже заявили, что не будут поддерживать.
- Госпожа посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова призвала нардепов не голосовать за обращение относительно статуса. По ее словам, цель нашего государства – полноценное членство.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заверил, что Украина будет основным союзником США в НАТО, а не вне его. Он напомнил, что страны уже подписали в США новое соглашение в сфере безопасности, которое амбициознее чем этот статус.