Воздержались 163 депутата, не голосовали – 26, против – 1. После этого решения внеочередное заседание Рады закрыли.

К теме "Политическая диверсия" : в правительстве против статуса основного союзника США вне НАТО

Что предусматривает статус союзника США вне НАТО

Такой статус – это часть системы военно-политических альянсов США. Согласно ему, нападение на американских союзников – это нападение на США.

Также Штаты помогают своим союзникам в развитии сил и средств обороны.

Обратите внимание! Парламент уже голосовал за такое обращение. В марте 2017 года Верховная Рада поддержала обращение к Конгрессу США с призывом заключить с Украиной оборонительное соглашение и предоставить статус основного союзника вне НАТО. Однако статус наше государство так и не получило.

Политики выступили против обращения