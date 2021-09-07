Вступление в Альянс – единственное институциональное решение для безопасности Украины. Именно это записано в Конституции нашего государства.

К теме Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы просить статус главного партнера США

По ее словам, у Украины есть другие статусы, которые помогают нам сотрудничать с НАТО. Речь идет об ЭОР-партнерстве с расширенными возможностями.

Украина определилась, что наша цель – членство в НАТО,

– подчеркнула Маркарова.

Она отметила, что Соединенные Штаты Америки помогают Украине, в частности предоставляют деньги и оружие.

Маркарова: это точно не про нас

Посол отметила, что MNNA (Major Non-NATO Ally) – основной союзник США вне НАТО является статусом для тех государств, которые не планируют или не имеют возможности вступить в Альянс. "Это точно не про нас", – сказала Маркарова.

Напомним! Народные депутаты на внеочередном заседании рассмотрят проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к Конгрессу США относительно получения соответствующего статуса.

"Поддержка парламента сейчас очень нужна по продвижению реформ и голосованию за законы, которые Украине нужно осуществить для активного продвижения вперед в НАТО", – отметила госпожа посол.

Статус союзника США вне НАТО: что он означает

Такой статус – это часть система военно-политических альянсов США.

Соответствующее соглашению, нападение на американских союзников – это нападение на США.

Также страна помогает своим союзникам помощь в развитии сил и средств обороны.

Полный текст сообщения Оксаны Маркаровой:

Уважаемые коллеги – депутаты: очень прошу и инициаторов такого заседания и тех, то будет завтра его рассматривать, обратить внимание на следующее:

1) Украина определилась, что наша цель – членство в НАТО. Это единственное системное и институциональное решение для безопасности нашей страны и это записано в нашей Конституции.

2) Украина имеет статус-ми EOP партнер НАТО, и этот статус предоставляет нам большие возможности как усиленного сотрудничества с НАТО, так и улучшения нашей интероперабельности и развития возможностей.

3) США стратегический партнер, который не только активно помогаю нам развивать наши способности, предоставляет средства и оружие, включительно с летальным оборонительным, но с которым во время визита Президента Зеленского мы только что подписали очень сильную Рамочное Соглашения между МО Украины и Пентагоном относительно стратегических основ оборонного партнерства, которая является стартом для выхода нашего оборонного партнерства на новый уровень и открывает двери в конкретных крупных проектов, над которыми МО и МИД уже начало работу. И именно такого типа двусторонними соглашениями заключаются стратегические партнерства с США-как членов НАТО, так и других.

4) MNNA – статус для стран, которые не планируют/не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. Это точно не про нас. А поддержка Парламента как раз очень нужна в продвижении реформ и голосовании за законы, которые Украине нужно осуществить для активного продвижения вперед к НАТО и здесь я думаю Olga Stefanishyna и МО могут детально проинформировать о том, что нам нужно сделать и из годового плана с НАТО, и с программы ЭОР.