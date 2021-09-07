Вступ в Альянс – єдине інституційне вирішення для безпеки України. Саме це записано в Конституції нашої держави.

До теми Рада збереться на позачергове засідання, щоб просити статус головного партнера США

За її словами, Україна має інші статуси, які допомагають нам співпрацювати з НАТО. Мовиться про ЕОР – партнерство з розширеними можливостями.

Україна визначилась, що наша мета – членство в НАТО,

– наголосила Маркарова.

Вона зауважила, що Сполучені Штати Америки допомагають Україні, зокрема надають гроші та зброю.

Маркарова: Це точно не про нас

Пані посол відзначила, що MNNA (Major Non-NATO Ally) – основний союзник США поза НАТО є статусом для тих держав, які не планують або не мають змоги вступити в Альянс. "Це точно не про нас", – сказала Маркарова.

Нагадаємо! Народні депутати на позачерговому засіданні розглянуть проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до Конгресу США щодо отримання відповідного статусу.

"Підтримка парламенту зараз дуже потрібна щодо просування реформ і голосування за закони, які Україні потрібно здійснити для активного просування вперед до НАТО", – відзначила пані посол.

Статус союзника США поза НАТО: що він означає

Такий статус – це частина система військово-політичних альянсів США.

Відповідна до угоди, напад на американських союзників – це напад на США.

Також країна допомагає своїм союзникам допомогу в розбудові сил і засобів оборони.

Повний текст повідомлення Оксани Маркарової:

Шановні колеги – депутати: дуже прошу і ініціаторів такого засідання і тих, хто завтра (8 серпня – 24 канал) його розглядатиме, звернути увагу на наступне:

1) Україна визначилась, що наша мета – членство в НАТО. Це єдине системне і інституційне вирішення для безпеки нашої країни і це записано в нашій Конституції.

2) Україна має статус – ми EOP партнер НАТО, і цей статус надає нам великі можливості як посиленої співпраці з НАТО, так і покращання нашої інтероперабільності і розбудови спроможностей.

3) США стратегічний партнер, який не тільки активно допомагаю нам розбудовувати наші спроможності, надає кошти і зброю, включно з летальною оборонною, але з яким під час візиту президента Зеленського ми щойно підписали дуже сильну Рамкову Угоди між МО України та Пентагоном щодо стратегічних основ оборонного партнерства, яка є стартом для виходу нашого оборонного партнерства на новий рівень і відкриває двері до конкретних великих проєктів, над якими МО і МЗС вже розпочало роботу. І саме такого типу двосторонніми угодами укладаються стратегічні партнерства з США – як членів НАТО, так і інших.

4) MNNA – статус для країн, які не планують/не можуть в силу політичних чи географічних причин вступити в НАТО. Це точно не про нас. А підтримка Парламенту якраз дуже потрібна в просуванні реформ і голосуванні за закони, які Україні потрібно здійснити для активного просування вперед до НАТО і тут я думаю Olga Stefanishyna і МО можуть детально поінформувати про те, що нам потрібно зробити і з річного плану з НАТО, і з програми ЕОР.