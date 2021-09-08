Про це народний депутат та член фракції "Слуга народу" заявив 7 вересня в ефірі одного з українських телеканалів. За словами Качури, фракція просто не підтримує цю ідею.

Думка до теми Ми дотягуємо без політичного оформлення, – аналітик про Україну як союзницю США поза НАТО

"Фракція не підтримає"

Народний депутат зі "Слуги народу" Олександр Качура у телеефірі озвучив, за його словами, позицію фракції щодо ймовірного звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, мовиться про документ, у якому Україна проситиме надати їй статус основного союзника США поза НАТО.

Качура ж наголосив, що фракція "Слуга народу" звернення підтримувати не буде.

Я можу зараз сказати від імені фракції. Я побачив, що завтра, швидше за все, від членів (фракції – 24 канал) не буде підтримки цієї постанови,

– заявив нардеп.

І додав, що "завтра (8 вересня – 24 канал) наші представники з комітету міжнародної політики озвучать позицію, чому саме фракція прийняла таке рішення".

Звернімо увагу, що ставлення до цього звернення у фракцій та депутатів неоднозначне: