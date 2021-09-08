Про це народний депутат та член фракції "Слуга народу" заявив 7 вересня в ефірі одного з українських телеканалів. За словами Качури, фракція просто не підтримує цю ідею.
Думка до теми Ми дотягуємо без політичного оформлення, – аналітик про Україну як союзницю США поза НАТО
"Фракція не підтримає"
Народний депутат зі "Слуги народу" Олександр Качура у телеефірі озвучив, за його словами, позицію фракції щодо ймовірного звернення Верховної Ради до Конгресу Сполучених Штатів Америки.
- Нагадаємо, мовиться про документ, у якому Україна проситиме надати їй статус основного союзника США поза НАТО.
Качура ж наголосив, що фракція "Слуга народу" звернення підтримувати не буде.
Я можу зараз сказати від імені фракції. Я побачив, що завтра, швидше за все, від членів (фракції – 24 канал) не буде підтримки цієї постанови,
– заявив нардеп.
І додав, що "завтра (8 вересня – 24 канал) наші представники з комітету міжнародної політики озвучать позицію, чому саме фракція прийняла таке рішення".
Звернімо увагу, що ставлення до цього звернення у фракцій та депутатів неоднозначне:
- З одного боку, воно формально не заважає шляху України до НАТО. Статус основного союзника найбільше означає, що напад на таку країну – це напад на США.
- З іншого, як зазначив віцепрем'єр Олексій Резніков, склалася така практика у дипломатії, що цей статус (основного союзника поза НАТО) надають державам, які в НАТО не йдуть.
- З таким же аргументом виступила й пані посол України у Вашингтоні Оксана Маркарова. Вона закликала народних депутатів не голосувати за зазначене звернення.