Также угрозой для безопасности России является то, что в США готовы обсуждать членство Украины в НАТО. Об этом рассказал представитель Путина в одном из пропагандистских шоу.

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Путин будет противостоять

Дмитрий Песков заявил, что наибольшей опасностью для России является приближение НАТО вплотную к российским границам.

Это для России непосредственная угроза. Это потенциально будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам,

– добавил представитель Путина.

Однако пресс-секретарь российского президента добавил, что Путин сделает все возможное, чтобы "российские исторические земли" не вредили России. Под этим он подразумевает, что Кремль будет делать все, лишь бы Украина не стала членом Североатлантического альянса.

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