Также угрозой для безопасности России является то, что в США готовы обсуждать членство Украины в НАТО. Об этом рассказал представитель Путина в одном из пропагандистских шоу.
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Путин будет противостоять
Дмитрий Песков заявил, что наибольшей опасностью для России является приближение НАТО вплотную к российским границам.
Это для России непосредственная угроза. Это потенциально будущее приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим границам,
– добавил представитель Путина.
Однако пресс-секретарь российского президента добавил, что Путин сделает все возможное, чтобы "российские исторические земли" не вредили России. Под этим он подразумевает, что Кремль будет делать все, лишь бы Украина не стала членом Североатлантического альянса.
Другие кремлевские заявления относительно Украины:
- Ранее Дмитрий Песков уже говорил о том, что членство Украины в НАТО опасно для России. Тогда он угрожал контрмерами против этого.
- Кроме того, представитель российского президента заявил, что встрече Зеленского с Путиным мешает "вопрос Крыма", которого в России не существует.
- Россия решила не продлевать мандат миссии ОБСЕ на Донбассе. В этом представительница российского МВД Мария Захарова обвинила Украину, которая "не хочет мирного решения конфликта".