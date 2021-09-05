Йенс Столтенберг заверил, что формирование в Европе независимых от США вооруженных сил приведет к расколу среди союзников в НАТО. Об этом он заявил в интервью изданию.

Заметьте Сложно для НАТО – принимать новые страны, где есть конфликты, – госпожа посол Германии

Столтенберг предупредил о возможном расколе среди союзников

Я приветствую дополнительные усилия Европы в сфере обороны, но это никогда не сможет заменить НАТО, и мы должны быть уверены, что Европа и США объединятся,

– заверил генсек Альянса.

Он также добавил, что "любая попытка ослабить связь США и Европы не только ослабит НАТО, но и разъединит Европу". Политик заверил, что частично дело в деньгах, так как "80% наших оборонных расходов приходится на союзников, которые не являются членами Евросоюза".

Ослабит наш общий потенциал взаимодействия, – генсек НАТО

"Любая попытка создать параллельные структуры, дублировать систему командования только ослабит наш общий потенциал взаимодействия. Потому что при очень ограниченных ресурсах мы должны избегать параллелизма и дублирования усилий", – добавил генсек.

Более того, он объяснил, что конкретные предложения (по созданию сил Евросоюза – 24 канал) с НАТО не обсуждались и они "не ознакомлены с чем-либо подобным или деталями".

Что этому предшествовало