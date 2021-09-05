Єнс Столтенберг запевнив, що формування в Європі незалежних від США збройних сил призведе до розколу серед союзників у НАТО. Про це він заявив в інтерв'ю виданню.

Зауважте Складно для НАТО – приймати нові країни, де є конфлікти, – пані посол Німеччини

Столтенберг попередив про можливий розкол серед союзників

Я вітаю додаткові зусилля Європи у сфері оборони, але це ніколи не зможе замінити НАТО, і ми маємо бути впевнені, що Європа і США об'єднаються,

– запевнив генсек Альянсу.

Він також додав, що "будь-яка спроба послабити зв'язок США і Європи не тільки послабить НАТО, але і роз'єднає Європу". Політик запевнив, що частково справа в грошах, адже "80% наших оборонних витрат припадає на союзників, які не є членами Євросоюзу".

Послабить наш загальний потенціал взаємодії, – генсек НАТО

"Будь-яка спроба створити паралельні структури, дублювати систему командування лише послабить наш загальний потенціал взаємодії. Адже при дуже обмежених ресурсах ми повинні уникати паралелізму і дублювання зусиль", – додав генсек.

Ба більше, він пояснив, що конкретні пропозиції (зі створення сил Євросоюзу – 24 канал) з НАТО не обговорювалися й вони "не ознайомлені з будь-чим подібним або деталями".

Що цьому передувало