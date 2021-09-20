Об этом рассказал в интервью командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил, что в украинской армии продолжаются организационные мероприятия по реформированию.

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Переход на стандарты НАТО – один из элементов масштабных изменений

Действительно, переход украинской армии к структурам НАТО – это один из важнейших элементов масштабных изменений, которые сегодня реализуются в ВСУ. Сегодня идет усовершенствование и организация взаимодействия и управления в создании этих вертикалей,

– заметил Наев.

Чтобы обеспечить совместимость с вооруженными силами НАТО в украинской армии, привлекают иностранных инструкторов. Таким образом украинские подразделения приводят в соответствие со стандартами Альянса.

Обратите внимание! Наших военных активно привлекают к многонациональным учениям – как на территории Украины, так и за рубежом.

Алгоритмы НАТО очень отличаются от советских

Наев подчеркнул, что алгоритмы работы в подразделениях НАТО значительно отличаются от тех, которые существовали в советском армии и до недавнего времени – в украинских силах. Командующий Объединенных сил отметил, что украинские военные уже выполнили немало задач на пути в Альянс. В ближайшее время планируется увеличение количества подразделений, сертифицированных в НАТО.

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Украина уже ввела около 300 стандартов НАТО

Отметим, что недавно в армии Украины заявили, что уже ввели более 300 стандартов НАТО. В основном они заработали в военной политике, стратегическом планировании, разведке, боевых действиях и операциях.