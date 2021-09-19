Об этом сообщил начальник управления двустороннего военного сотрудничества Главного управления военного сотрудничества и верификации ВСУ полковник Андрей Павелко.
Актуально Если Россия станет намного слабее, – Кулеба о предпосылках вступления Украины в НАТО
В каких сферах применяют стандарты Североатлантического альянса:
- военная политика,
- безопасность и стратегическое планирование,
- операции и боевые действия,
- разведка,
- информационные и психологические операции,
- связь,
- разработка, постановка на производство и принятие на вооружение образцов вооружения, военной и специальной техники,
- стратегические коммуникации и гендерные перспективы.
Украина имеет статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Павелко напомнил, что в 2020 году Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. Главное в сотрудничестве – участие военных Украины в операциях и миссиях под руководством Нато.
Сегодня мы продолжаем вносить вклад в миротворческие усилия Альянса, участвуя в операции НАТО в Косово, где выполняет задачи инженерное подразделение ВСУ численностью 40 военнослужащих,
– добавил полковник.
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В Украине стартуют масштабные учения Rapid Trident-2021
Отметим, что 20 сентября стартуют масштабные американо-украинские военные учения с участием стран-членов НАТО. Участие в Rapid Trident-2021 примут 6 тысяч военных из 15 стран мира. Совершенствовать они будут свои навыки до 1 октября.