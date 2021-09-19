Про це повідомив начальник управління двостороннього військового співробітництва Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ полковник Андрій Павелко.

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У яких сферах застосовують стандарти Північноатлантичного альянсу:

воєнна політика,

безпека та стратегічне планування,

операції та бойові дії,

розвідка,

інформаційні та психологічні операції,

зв'язок,

розроблення, поставлення на виробництво та прийняття на озброєння зразків озброєння, військової та спеціальної техніки,

стратегічні комунікації та гендерні перспективи.

Україна має статус партнера НАТО з розширеними можливостями

Павелко нагадав, що у 2020 році Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Головне у співпраці – участь військових України в операціях та місіях під проводом Альянсу.

Сьогодні ми продовжуємо надавати внесок в миротворчі зусилля Альянсу, беручи участь в операції НАТО у Косові де виконує завдання інженерний підрозділ ЗСУ чисельністю 40 військовослужбовців,

– додав полковник.

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В Україні стартують масштабні навчання Rapid Trident-2021

Зазначимо, що 20 вересня стартують масштабні американсько-українські військові навчання за участю країн-членів НАТО. Участь у Rapid Trident-2021 візьмуть 6 тисяч військових з 15 країн світу. Вдосконалюватимуть вони свої навички до 1 жовтня.