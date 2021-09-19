Про це повідомив начальник управління двостороннього військового співробітництва Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ полковник Андрій Павелко.

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У яких сферах застосовують стандарти Північноатлантичного альянсу:

  • воєнна політика,
  • безпека та стратегічне планування,
  • операції та бойові дії,
  • розвідка,
  • інформаційні та психологічні операції,
  • зв'язок,
  • розроблення, поставлення на виробництво та прийняття на озброєння зразків озброєння, військової та спеціальної техніки,
  • стратегічні комунікації та гендерні перспективи.

Україна має статус партнера НАТО з розширеними можливостями

Павелко нагадав, що у 2020 році Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Головне у співпраці – участь військових України в операціях та місіях під проводом Альянсу.

Сьогодні ми продовжуємо надавати внесок в миротворчі зусилля Альянсу, беручи участь в операції НАТО у Косові де виконує завдання інженерний підрозділ ЗСУ чисельністю 40 військовослужбовців,
– додав полковник.

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В Україні стартують масштабні навчання Rapid Trident-2021

Зазначимо, що 20 вересня стартують масштабні американсько-українські військові навчання за участю країн-членів НАТО. Участь у Rapid Trident-2021 візьмуть 6 тисяч військових з 15 країн світу. Вдосконалюватимуть вони свої навички до 1 жовтня.