Про це повідомив начальник управління двостороннього військового співробітництва Головного управління військового співробітництва та верифікації ЗСУ полковник Андрій Павелко.
Актуально Якщо Росія стане набагато слабшою, – Кулеба про передумови вступу України в НАТО
У яких сферах застосовують стандарти Північноатлантичного альянсу:
- воєнна політика,
- безпека та стратегічне планування,
- операції та бойові дії,
- розвідка,
- інформаційні та психологічні операції,
- зв'язок,
- розроблення, поставлення на виробництво та прийняття на озброєння зразків озброєння, військової та спеціальної техніки,
- стратегічні комунікації та гендерні перспективи.
Україна має статус партнера НАТО з розширеними можливостями
Павелко нагадав, що у 2020 році Україна отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями. Головне у співпраці – участь військових України в операціях та місіях під проводом Альянсу.
Сьогодні ми продовжуємо надавати внесок в миротворчі зусилля Альянсу, беручи участь в операції НАТО у Косові де виконує завдання інженерний підрозділ ЗСУ чисельністю 40 військовослужбовців,
– додав полковник.
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В Україні стартують масштабні навчання Rapid Trident-2021
Зазначимо, що 20 вересня стартують масштабні американсько-українські військові навчання за участю країн-членів НАТО. Участь у Rapid Trident-2021 візьмуть 6 тисяч військових з 15 країн світу. Вдосконалюватимуть вони свої навички до 1 жовтня.