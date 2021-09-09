Чиновник также подчеркнул мощную практическую поддержку нашего государства путем увеличения количества совместных учений, тренировки и финансирования. Журналистам "Фактора безопасности" Мирча Джоанэ рассказал, что НАТО уже взяло курс на усиление на будущее десятилетие.
Читайте также Партнер с ограничениями: в чем суть статуса основного союзника вне НАТО для Украины
Путь Румынии к вступлению в НАТО
По его словам, в приоритете – сплоченность и главный принцип НАТО. Речь идет о коллективной безопасности. А еще общих ценностях, которые и лежат в основе исторического успеха альянса.
Мирча Джоанэ – дипломат из Румынии, возглавлявший тамошнее Министерство иностранных дел. А в 2019 году занял пост заместителя генерального секретаря НАТО. Страна чиновника прошла непростой и длительный путь к членству. И сейчас готова поделиться своим опытом.
Как и другие государства, Румыния преодолевала шаг за шагом на пути к вступлению в НАТО. С 1949 года, когда был основан Альянс, количество стран-союзниц выросла с 12 до 30. Каждую из новых участниц оценивали по заслугам.
Чтобы сблизиться с НАТО, Украина тоже должна воплощать реформы по лучшим практикам НАТО. Такое мнение высказал Мирча Джоанэ. Прежде всего нужно развивать демократические институты, гражданское общество, Гражданский контроль над вооруженными силами и придерживаться принципов альянса.
Сейчас Украина имеет особый статус сотрудничества с НАТО – партнер с расширенными возможностями. Среди преимуществ этой программы:
- политические консультации по вопросам безопасности;
- расширенный доступ к учениям и обмену информацией;
- более тесное сотрудничество во времена кризисов.
Такой статус есть у еще 5 государств: Швеции, Финляндии, Австралии, Грузии и Иордании. Поэтому в НАТО призывают Киев использовать партнерство на полную. Однако двери Альянса по-прежнему остаются отрытыми для всех, кто хочет защищать мир и безопасность в мире. В частности, и для Украины. Это в июне подтвердили и участники саммита НАТО в Брюсселе.
Джоанэ: подтверждено обязательство, что Украина и Грузия станут членами НАТО
Мирча Джоанэ отметил, что Брюссельский саммит НАТО в июне 2021 года был очень важным. К тому же в окончательном коммюнике говорится об Украине и Грузии. Сейчас подтверждено обязательство, что эти страны станут членами Альянса.
Мы призываем Украину продолжать взятые темпы реформ. Они касаются не только оборонного сектора или сферы разведки. Но также это и необходимость продолжать борьбу с коррупцией. Иметь учреждения, которые это обеспечивают,
– сообщил заместитель генерального секретаря НАТО.
По его мнению, реформы нужно поддерживать и ускорять. Делать это следует не ради вступления в НАТО, а для того, чтобы украинцы жили лучше.
Украина уже доказала последовательность реализации своей политики относительно членства в НАТО. В частности в июне 2020 года совет Альянса включила нашу страну в программу "Партнерства с расширенными возможностями", в которую входит еще 5 стран-союзниц. Она рассчитана на расширение оперативной совместимости между странами НАТО и союзниками.
"Это приложение – полезный инструмент. Для таких стран, как Грузия, которая получила этот статус чуть раньше. И сейчас мы рассчитываем на масштабную программу сотрудничества между НАТО и этой державой. То же происходит сейчас с Украиной – больше доступа к обмену информацией о ситуации безопасности", – пояснил Мирча Джоанэ.
Мирча Джоанэ рассказал о вступлении Украины в НАТО / Скриншот с видео 24 канала
Для Альянса является важным стремление и реформирование Украины. Сотрудничество должно основываться на принципах прочной и демократической власти в государстве. Это возможно лишь при внедрении комплексного антикоррупционного законодательства.
Обратите внимание Украина готова вступать в НАТО и ЕС, но есть одно "но"
Несмотря на то, что Украина в течение последних 5 лет реализует эту политику и углубленно сотрудничает с НАТО, в том числе с совместными учениями, представители Альянса подчеркивают, что лучшим фундаментом дальнейшего партнерства является системное реформирование:
- оборонного сектора;
- системы оборонных закупок;
- антикоррупционного законодательства.
Это будет лучшим фундаментом прежде всего для Украины, которая сейчас проходит сложный период в условиях вооруженной агрессии России.
Последние усилия, которые были предприняты. Следует приветствовать. Институциональная реформа специализированного суда. Считается, что институциональные правовые меры являются хорошими шагами в правильном направлении,
– рассказал заместитель генсека НАТО.
Но добавил, нужно еще много поработать над внедрением антикоррупционной политики. Поэтому в НАТО призывают Украину продолжать этот путь.
Полный выпуск программы "Фактор безопасности": смотрите видео