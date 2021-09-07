І це про наші хитання, з ким нам краще буде – чи то в союзі з Росією, чи в Європейському Союзі. Я маю на увазі наші з вами сумніви, а навіщо те НАТО взагалі потрібне, якщо ми ж ні з ким воювати не збираємося.

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Україну не чекають з відкритими обіймами в ЄС і НАТО

Звісно, я кажу про часи до 2014 року. Але все ж таки виходить так, що перші чверть століття своєї Незалежності ми фактично змарнували на такі дурні роздуми та вагання, і зрештою залишилися ні з чим. З Росією в нас війна, але в НАТО та ЄС ніхто нас з відкритими обіймами не чекає.

Все тому, що поки ми ось так "вагалися" й "хиталися", поки нарешті для себе усвідомили (лише завдяки Путіну-вбивці), що немає Україні іншого майбутнього, ніж з Європейським Союзом та з Північноатлантичним Альянсом, ЄС та НАТО і самі вже стали іншими. Вони змінилися, і для нас – це не на краще.

Наприклад, з Євросоюзу пішла Британія – стався Brexit. Це відбулося, коли бухгалтерія офіційного Лондону звела баланси й багатим британцям стало зрозуміло, що від цього членства їм немає жодного профіту. Адже в бюджет ЄС вони віддавали грошей більше, ніж отримували від того якихось собі вигод.

Це й не дивно, бо за гроші багатших країн Союзу утримувалися країни бідніші. Як-от Польща, в яку Європейський Союз ввалив просто астрономічні гроші, щоб підтягнути її до свого рівня. Але й Україна могла б повторити таку райдужну долю Польщі.

Втім поки ми вагалися і розмірковували, а чи треба нам той ЄС, як звідти пішов один з головних його спонсорів – Велика Британія. Відповідно, сукупного бюджету в європейців стало значно менше, тому вони вже не раді бачити в себе Україну.

Там розуміють, що другу Польщу без внесків Британії вони просто не потягнуть. От так і сталося, що проґавили свій шанс за рахунок багатих європейців повторити в Україні польське диво.

Приблизно так само в нас і з НАТО сталося. Поки ми вагалися, чи варто нам до цього Альянсу долучатися, поки нас Москва збивала з думки солодкими байками про "мир-дружбу-жвачку", то втратили свій шанс повторити за країнами Балтії.

Тобто так само як і вони стати членами НАТО в той момент, коли нас ще готові були до себе брати. Тоді вони ще готові були витрачатися, аби власним коштом Україну підтягнути до своїх стандартів. Але ми проґавили цей момент і залишилися ні з чим.

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Шансів те все виправити в нас лише меншає. Так, перед Європейським Союзом постійно постають нові виклики, їм точно є куди витрачати зайві гроші, крім як на Україну. Бо стається:

економічна криза;

пандемія;

навала біженців;

природні катастрофи через зміни клімату.

У Євросоюзі й Альянсі проблеми з грошима

Тобто ЄС точно не до розширення, не до прийому нових членів, на яких потім треба буде шалені гроші витрачати, щоб "вивести їх у люди. Я зараз, звісно, про Україну. Подібні ж проблеми і в НАТО.

У його членів, зокрема в європейських країн, усе менше бажання робити щорічні відрахування в бюджет, адже вони бачать не надто високу ефективність Альянсу в сучасних реаліях.

Натомість європейські країни тепер воліють ті гроші, які раніше йшли до НАТО, витрачати на власні збройні сили. Або ж розбудовувати на них так звані союзницькі війська зі своїми сусідами, які оперативніше реагуватимуть на виклики, будуть більш керованими. Бо обійдеться тоді без тієї всієї бюрократії, якою обросло нині НАТО по самісінькі вуха.

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