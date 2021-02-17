Левову частку британців не задовольняє угода між Великою Британією та Євросоюзом. Результати свіжого опитування показали, що між британцями досі немає єдності щодо питань ЄС.

Опитування провів незалежний аналітичний центр: британська зовнішньополітична група.

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Дослідження показали, що упродовж 2020 року ставлення британців до ЄС суттєво покращилося.

Хоча повернутися у союз бажає лише понад чверть населення, все більше людей визнають: ЄС є важливим міжнародним партнером для Великої Британії. У цьому питанні США не змогли забрати пальму першості.

Результати опитування

24% опитуваних вважають, що торгова угода – є найкращим підґрунтям для майбутньої співпраці Великої Британії та ЄС.

27% респондентів вважають: Великої Британії необхідно підтримувати набагато тісніші зв'язки з ЄС, щоб у майбутньому туди повернутися;

22% британці хочуть тіснішої взаємодії з ЄС, однак не бажають туди повертатися;

12% опитуваних наполягають: Великій Британії необхідно відійти якомога далі від Європи.

Зверніть увагу! Торговельну угоду між Євросоюзом і Великою Британією підписали 30 грудня 2020 року. Свої підписи під документом поставили голова Ради Європи Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.