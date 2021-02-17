Британцев не устраивают последствия Brexit: сколько людей хотят обратно в ЕС
Львиную долю британцев не удовлетворяет соглашение между Великобританией и Евросоюзом. Результаты свежего опроса показали, что между британцами до сих пор нет единства по вопросам ЕС.
Источник:CNN
Опрос провел независимый аналитический центр: британская внешнеполитическая группа.
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Исследования показали, что в течение 2020 года отношение британцев к ЕС существенно улучшилось.
Хотя вернуться в союз желает лишь более четверти населения, все больше людей признают, что ЕС является важным международным партнером для Великобритании. В этом вопросе США не смогли забрать пальму первенства.
Результаты опроса
- 24% опрошенных считают, что торговая сделка – лучшая основа для будущего сотрудничества Великобритании и ЕС.
- 27% респондентов считают: Великобритании необходимо поддерживать гораздо более тесные связи с ЕС, чтобы в будущем туда вернуться;
- 22% британцев хотят более тесного взаимодействия с ЕС, однако не желают туда возвращаться;
- 12% опрашиваемых настаивают: Великобритании необходимо отойти как можно дальше от Европы.
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