Львиную долю британцев не удовлетворяет соглашение между Великобританией и Евросоюзом. Результаты свежего опроса показали, что между британцами до сих пор нет единства по вопросам ЕС.

Опрос провел независимый аналитический центр: британская внешнеполитическая группа. Актуально В ЕС заявили о первом недружественном шаге со стороны Лондона после Brexit: детали Исследования показали, что в течение 2020 года отношение британцев к ЕС существенно улучшилось. Хотя вернуться в союз желает лишь более четверти населения, все больше людей признают, что ЕС является важным международным партнером для Великобритании. В этом вопросе США не смогли забрать пальму первенства. Результаты опроса 24% опрошенных считают, что торговая сделка – лучшая основа для будущего сотрудничества Великобритании и ЕС.

27% респондентов считают: Великобритании необходимо поддерживать гораздо более тесные связи с ЕС, чтобы в будущем туда вернуться;

22% британцев хотят более тесного взаимодействия с ЕС, однако не желают туда возвращаться;

12% опрашиваемых настаивают: Великобритании необходимо отойти как можно дальше от Европы. Обратите внимание! Торговое соглашение между Евросоюзом и Великобританией подписали 30 декабря 2020 года. Свои подписи под документом поставили председатель Совета Европы Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.