Председатель Совета Европы Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подписали торговое соглашение между Евросоюзом и Великобританией. Соглашение вступит в силу уже с 1 января.

Далее соглашение отправят в Лондон, где его подпишет британский премьер-министр Борис Джонсон. Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

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Мишель назвал сделку справедливой и сбалансированной. По его мнению, она полностью защищает основные интересы Европейского союза и создает стабильность и предсказуемость для граждан и компаний.

Далее соглашение должны рассмотреть в Европарламенте и Совете Европы, прежде чем оно будет ратифицировано Евросоюзом.

По основным вопросам Европейский союз готов работать бок о бок с Соединенным Королевством. Речь идет об изменении климата, а также о глобальном ответе на пандемию. Что касается международных отношений, мы будем стремиться к сотрудничеству по конкретным вопросам, основанным на общих ценностях и интересах,

– добавил Мишель.

Заметим, что Великобритания и Евросоюз достигли согласия по торговому соглашению после Brexit 24 декабря. Стороны договорились:

сохранить безвизовый режим;

не вводить квоты и тарифы в торговой сфере.

Ратифицировать соглашение в Европарламенте планируют на сессии в марте 2021 года.