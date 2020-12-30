Життя після Brexit: ЄС та Британія підписали торговельну угоду
Голова Ради Європи Шарль Мішель і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підписали торговельну угоду між Євросоюзом і Великою Британією. Угода набере чинності вже з 1 січня.
Далі угоду відправлять до Лондона, де її підпише британський прем'єр-міністр Борис Джонсон. Про це повідомляє пресслужба Ради Європи.
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Мішель назвав угоду справедливою та збалансованою. На його думку, вона повністю захищає основні інтереси Європейського союзу та створює стабільність і передбачуваність для громадян і компаній.
Далі угоду повинні розглянути в Європарламенті та Раді Європи, перш ніж вона буде ратифікована Євросоюзом.
З основних питань Європейський союз готовий працювати пліч-о-пліч зі Сполученим Королівством. Мовиться про зміну клімату, а також про глобальну відповідь на пандемію. Щодо міжнародних відносин, ми будемо прагнути до співпраці з конкретних питань, що ґрунтується на спільних цінностях та інтересах,
– додав Мішель.
Зауважимо, що Велика Британія і Євросоюз досягли згоди щодо торговельної угоди після Brexit 24 грудня. Сторони домовилися:
- зберегти безвізовий режим;
- не вводити квоти й тарифи в торговельній сфері.
Ратифікувати угоду в Європарламенті планують на сесії в березні 2021 року.
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