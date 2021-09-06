Такое мнение в эфире 24 канала высказал военный эксперт Олег Жданов. Речь идет о новом военно-политическом образовании вроде "Люблинского треугольника" или Балто-Черноморского союза.

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"У нас есть страны, которые нас поддерживают и с которыми мы можем объединиться", – подчеркнул Жданов.

Вступление Украины в НАТО и ЕС

По словам военного эксперта, НАТО – это руководство к действию. Украина должна двигаться к уровню развития стран-участниц Североатлантического альянса. Нужно изменить:

организационно-штатные структуры;

порядок планирования и организации ведения боевых действий;

вооружение Вооруженных сил Украины.

В ряды Объединенных сил безопасности, которые хотят создать в ЕС, Украину тоже вряд ли примут. По мнению специалиста, ЕС еще более зависим от России, чем НАТО.

Начиная с "газовой иглы", на которой они сидят, плюс подкуп и лояльность европейских политиков к России,

– подчеркнул Жданов.

Поэтому армия ЕС будет защищать только интересы европейских стран. Она будет способствовать усилению независимости Союза от стран "англо-саксонского клуба".

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