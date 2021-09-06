Таку думку в ефірі 24 каналу висловив військовий експерт Олег Жданов. Мовиться про нове воєнно-політичне утворення на зразок "Люблінського трикутника" або Балто-Чорноморського союзу.

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"У нас є країни, які нас підтримують і з якими ми можемо об'єднатися", – наголосив Жданов.

Вступ України в НАТО і ЄС

За словами військового експерта, НАТО – це керівництво до дії. Україна мусить рухатися до рівня розвитку країн-учасниць Північноатлантичного альянсу. Потрібно змінити:

організаційно-штатні структури;

порядок планування та організації ведення бойових дій;

озброєння Збройних сил України.

До лав Об'єднаних сил безпеки, які хочуть створити у ЄС, Україну теж навряд чи візьмуть. На думку фахівця, ЄС ще більш залежний від Росії, ніж НАТО.

Починаючи з "газової голки", на якій вони сидять, плюс підкуп і лояльність європейських політиків до Росії,

– акцентував Жданов.

Відтак армія ЄС захищатиме лише інтереси європейських країн. Вона сприятиме підсиленню незалежності Союзу від країн "англо-саксонського клубу".

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