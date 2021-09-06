Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, нові військові формування дозволять підтримати суверенність Євросоюзу та його незалежність від США.

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Ніхто не годуватиме 2 армії

Ще Наполеон казав, що хто не хоче годувати власну армію, буде годувати чужу. Євросоюз сьогодні годує чужу армію, вони годують НАТО,

– наголосив Жданов.

За словами військового експерта, у рамках Північноатлантичного альянсу ніхто не годуватиме 2 армії. Подібних союзів також не створюватимуть.

"Щойно зроблять перший крок на шляху до створення Об'єднаних сил безпеки в Європі, одразу виникне гасло "Yankee, go home!", як це було в 1970-х роках, коли США заходили з ядерною зброєю на територію Європи", – резюмував Жданов.

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