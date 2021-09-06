Не всім європейським політикам ідея зі силами швидкого реагування сподобалася. Зокрема шведський міністр оборони Петер Гульквіст зазначив, що це не є основним способом вирішення проблеми.

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Аргументи за і проти

За словами міністра, основою безпеки ЄС є співпраця зі США, яка забезпечує баланс та стабільність. Водночас Гульквіст підкреслив, що дії Росії становлять загрозу для Швеції, яка не є країною-учасницею НАТО.

У Європі тема можливого приєднання Швеції до Північноатлантичного альянсу активно обговорюється. Цю ідею підтримує громадськість та члени парламенту, тож найближчим часом країна може подати заявку на участь в Організації.

Позицію Гульквіста підтримали представники Польщі та країн Балтії. Однак сусідня до Швеції Фінляндія стала на захист створення нової військової сили.

Створення сил швидкого реагування у Європі

У ЄС намагаються створити сили швидкого реагування понад 20 років. Першопричиною стали події у Косово, тож до 2003 року мали утворити підрозділ із 50 тисяч військових. Втім плани так і не реалізували.

Ще одна спроба увінчалася створенням у 2007 році системи бойових груп по 1,5 тисячі осіб у кожній. Нові сили так і не задіяли в жодній операції через суперечки щодо їхнього фінансування та розміщення.

Проєкт пропозиції щодо створення сил реагування таки підготують у ЄС та представлять у листопаді 2021 року. Підписати його сподіваються у січні 2022 року або пізніше, коли головування у Раді Європи на 6 місяців перейде до Франції. Втім неочікуваного повороту дискусій можна очікувати у листопаді, після виборів нового канцлера в Німеччині.

Застосування сил швидкого реагування: що відомо