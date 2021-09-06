Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, новые военные формирования позволят поддержать суверенитет Евросоюза и его независимость от США.

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Никто не будет кормить 2 армии

Еще Наполеон говорил, что кто не хочет кормить собственную армию, будет кормить чужую. Евросоюз сегодня кормит чужую армию, они кормят НАТО,

– подчеркнул Жданов.

По словам военного эксперта, в рамках Североатлантического альянса никто не будет кормить 2 армии. Подобных союзов также не будут создавать.

"Как только сделают первый шаг на пути к созданию Объединенных сил безопасности в Европе, сразу возникнет лозунг "Yankee, go home!", как это было в 1970-х годах, когда США заходили с ядерным оружием на территорию Европы", – резюмировал Жданов.

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